Палестинские источники: танки ЦАХАЛа обстреляли цели в секторе Газы

Палестинские источники сообщают, что после того, как на территории Израиля упала ракета, танки ЦАХАЛа обстреляли позицию ХАМАС на севере сектора Газы.

В настоящее время пресс-служба ЦАХАЛа не сообщает о каких-либо действиях в ответ на ракетный обстрел.

Во вторник, 8 августа, в 20:55 сирены, предупреждающие о ракетном обстреле, прозвучали в населенных пунктах регионального совета Хоф Ашкелон и в Ашкелоне. Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что ракета упала на открытой местности на территории регионального совета Хоф Ашкелон.