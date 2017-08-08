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Ближний Восток

Палестинские источники: танки ЦАХАЛа обстреляли цели в секторе Газы

время публикации: 21:47 | последнее обновление: 22:08 блог версия для печати фото
Палестинские источники: танки ЦАХАЛа обстреляли цели в секторе Газы

Палестинские источники сообщают, что после того, как на территории Израиля упала ракета, танки ЦАХАЛа обстреляли позицию ХАМАС на севере сектора Газы.

В настоящее время пресс-служба ЦАХАЛа не сообщает о каких-либо действиях в ответ на ракетный обстрел.

Во вторник, 8 августа, в 20:55 сирены, предупреждающие о ракетном обстреле, прозвучали в населенных пунктах регионального совета Хоф Ашкелон и в Ашкелоне. Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что ракета упала на открытой местности на территории регионального совета Хоф Ашкелон.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 8 августа 2017 г.
Израиль подвергся ракетному обстрелу из сектора Газы







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Вторник, 8 августа 2017 г.
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