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Ближний Восток

На западе Турции произошло землетрясение

время публикации: 11:28 | последнее обновление: 11:28 блог версия для печати фото
На западе Турции произошло землетрясение

Во вторник, 8 августа, на юго-западе Турции произошло землетрясение магнитудой 5,3.

Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр передает, что эпицентр землетрясения находился в 15 км к востоку от Бодрума. Очаг залегал на глубине 2 км.

Информация о возможных жертвах и разрушениях уточняется.

Наиболее разрушительным за последние годы в Турции было землетрясение в Измите (магнитуда 7,6) в 1999 году, когда погибли более 17 тысяч человек. В том же году землетрясение в Дзюдже (магнитуда 7,2) унесла жизни почти 900 человек. Отметим, что в 1999-м Израиль одним из первых оказал помощь Турции после землетрясений (хотя речь шла о бедствии на севере Турции, удаленном от Израиля почти так же, как и озеро Ван), в поисково-спасательных работах принимали участие военнослужащие ЦАХАЛа.

В ноябре 2011-го жертвами серии землетрясений на востоке Турции стали десятки людей (хотя магнитуда не превышала 5,6). Израильские спасатели и тогда участвовали в поисковых работах на востоке Турции, несмотря на ухудшение отношений с этой страной после мая 2010-го.

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