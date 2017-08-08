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Ближний Восток

США призвали разоружить "Хизбаллу" на юге Ливана

время публикации: 14:36 | последнее обновление: 14:40 блог версия для печати фото
США призвали разоружить «Хизбаллу» на юге Ливана

Представитель США в ООН Никки Хейли призвала расширить мандат миротворческих сил в Ливане (UNIFIL) и поручить «голубым каскам» борьбу с незаконными арсеналами террористической группировки "Хизбалла".

"ООН должна принять меры по прекращению нелегальной доставки оружия на юг Ливана. Практически все это оружие оказывается в руках террористов "Хизбаллы"", - заявила она в ответ на обращение генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша.

31 августа истекает мандат UNIFIL. Перед его продлением генсек ООН сообщил, что ищет пути повысить эффективность миротворцев. Это касается и разоружения отрядов "Хизбаллы", действующих между рекой Литани и израильской границей – в зоне ответственности «голубых касок».

Гутерреш заявил, что ни Израиль, ни "Хизбалла" не выполнили условий резолюции №1701 Совета безопасности ООН, положившего конец Второй ливанской войне. Шиитские боевики не разоружились, а Израиль продолжает нарушать воздушное пространство Израиля.

Глава ООН подчеркнул, что ЦАХАЛ не был выведен со всех оккупированных территорий, тем самым признав право Ливана на так называемые фермы Шабаа. Израильский контроль над ними "Хизбалла" использует как основание для вооруженной борьбы.

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