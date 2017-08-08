Выпущенная хуситами ракета упала в Красное море

Контролирующие север Йемена шиитские боевики-хуситы произвели ракетный обстрел территории Саудовской Аравии. Это королевство возглавляет коалицию, поддерживающую международно признанное правительство Йемена.

Как сообщают саудовские источники, одна из ракет упала в Красное море, в международные воды. Вторая была перехвачена зенитно-ракетным комплексом PATRIOT. Обломки упали на открытой местности, не причинив вреда.

Арабские СМИ сообщают о возобновлении ожесточенных боев в районе аль-Масуб, где в последнее время сохранялось затишье. Потери сторон составили десятки убитых и раненых, также сообщается о массовом дезертирстве хуситов и солдат правительственных войск.

В провинции Шабва на юге Йемена элитные подразделения вооруженных сил Объединенных Арабских Эмиратов при поддержке США выбили боевиков "Аль-Каиды на Аравийском полуострове" из нескольких богатых нефтью районов.

По словам армейских источников, джихадисты отступили, не втягиваясь в бои. Местные жители говорят о конвоях из десятков автомобилей, проследовавших в провинцию Абийян.