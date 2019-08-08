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Ближний Восток

Пентагон: Иран разместил в Ормузском проливе генератор помех GPS, чтобы завлекать суда в свои воды

время публикации: 07:15 | последнее обновление: 07:48 блог версия для печати фото
Пентагон: Иран разместил в Ормузском проливе генератор помех GPS, чтобы завлекать суда в свои воды
Ормузский пролив
Пентагон: Иран разместил в Ормузском проливе генератор помех GPS, чтобы завлекать суда в свои воды

Телекомпания CNN сообщает со ссылкой на высокопоставленный источник в министерстве обороны США, что Иран разместил на острове Абу-Муса в Персидском заливе генератор помех для геолокационной системы GPS.

Согласно источнику, размещение генератора помех на острове, расположенном сразу после выхода в Персидский залив из Ормузского пролива, призвано дезориентировать гражданские суда и самолеты, завлекая их таким образом в морское и воздушное пространство Ирана с целью получить повод для их захвата.

В сообщении CNN подчеркивается, что генератор помех GPS не представляет угрозы для самолетов и кораблей вооруженных сил США.

Морское управление министерства транспорта США опубликовало официальное предупреждение торговым судам, проходящим через Ормузский пролив, сообщив об угрозе сбоя в системах GPS и захода в территориальные воды Ирана.

В управлении также добавили, что корабли ВМФ Ирана и Корпуса стражей Исламской революции обманывают системы автоматического распознавания, выдавая себя за гражданские суда или за боевые корабли ВМФ США и их союзников.



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