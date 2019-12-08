Ответные удары ЦАХАЛа по целям в Газе после ракетного обстрела Сдерота. Уточненная информация

В ночь на воскресенье, 8 декабря, самолеты и вертолеты израильских военно-воздушных сил атаковали несколько объектов террористов, в том числе лагерь боевиков ХАМАСа, включая склады, офисы и КПП; кроме того, была разрушена база военно-морских сил ХАМАСа на северо-западе сектора Газы, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа. Атака была осуществлена в ответ на ракетный обстрел израильской территории из Газы, осуществленный террористами вечером 7 декабря. Власти Израиля возлагают ответственность за любые враждебные действия из Газы на ХАМАС, контролирующий сектор с 2007 года.

Хамасовский "Палестинский информационный центр", а также агентства Maan и Safa, передают, что ВВС ЦАХАЛа атаковали "объект сопротивления" к востоку от Джебалии и цель к северо-западу от города Газа. Причинен значительный ущерб. Минздрав Газы заявляет, что в результате этих воздушных ударов легко ранены двое мирных граждан. ХАМАС заявляет, что по самолетам и вертолетам ЦАХАЛа велся зенитный огонь.

В субботу, 7 декабря, в 20:56, сигналы, предупреждающие о ракетном обстреле, прозвучали в Сдероте и других населенных пунктах у границы. Спустя 10 минут пресс-служба Армии обороны Израиля подтвердила, что был зафиксирован запуск трех ракет из сектора Газы. Две из них были сбиты системой ПРО "Железный купол". О пострадавших или причиненном ущербе не сообщалось.

По данным МАДА, три человека, спешившие укрыться в защищенном помещении после сигнала тревоги, получили легкие травмы. Медицинская помощь была оказана им на месте. Среди пострадавших 40-летняя женщина и ее 10-летняя дочь, также пострадал 27-летний мужчина. Еще два человека нуждались в медицинской помощи для выхода из шокового состояния.

Отметим, что террористы обстреляли израильскую территорию вскоре после того, как представитель боевиков ХАМАСа Абу Убайда выступил с заявлением о "грядущем взрыве", обвинив израильтян в "нападениях на мечеть Аль-Акса и ее защитников" в Иерусалиме.

Примечательно, что заявление Абу Убайды прозвучало вскоре после того, как стало известно, что глава политбюро ХАМАСа Исмаил Ханийя, впервые с момента избрания на этот пост (в мае 2017 года) выехавший из Газы в Египет, получил разрешение египетских властей на длительный зарубежный тур. Как сообщалось ранее, Ханийя 8 декабря прибывает в Турцию, откуда отправится в Малайзию и Катар, он намерен находиться за пределами Газы около шести месяцев.

Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы. 2001-2019 годы

(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)

2019-й год.

Декабрь. 3 ракеты. 2 сбиты системой ПРО "Железный купол". (По состоянию на 8 декабря).

Ноябрь. 487 ракет. Примерно 120 сбиты системой ПРО "Железный купол". Трое раненых.

Октябрь. Одна ракета. Раненых нет.

Сентябрь. 10 ракет. Пострадавших нет. 22 сентября умерла одна из пострадавших во время ноябрьских обстрелов 2018 года.

Август. 8 ракет. Шесть ракет сбиты системой ПРО "Железный купол". Раненых нет.

Июль. 2 ракеты. Пострадавших нет. 7 июля умерла одна из пострадавших в результате майских обстрелов.

Июнь. 2 ракеты. Одна сбита системой ПРО "Железный купол". Пострадавших нет.

Май. Около 700 ракет. Примерно 240 ракет сбиты системой ПРО. 4 погибших, 65 раненых.

Апрель. 1 ракета. Пострадавших нет.

Март. 78 ракет. 15 ракет сбиты системой ПРО. 7 раненых.

Февраль. 1 ракета. Пострадавших нет.

Январь. 2 ракеты. 1 ракета сбита системой ПРО. Пострадавших нет.

2018-й год. 941 ракета. 200 ракет сбиты системой ПРО. Один погибший, 61 раненый.

2017-й год. 30 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2016-й год. 16 ракет. Погибших и раненых нет.

2015-й год. 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2014-й год. 3.686 ракет. 807 ракет сбиты системой ПРО. 14 погибших, 169 раненых.

2013-й год. 48 ракет. 3 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2012-й год. 2.078 ракет. 520 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, 107 раненых.

2011-й год. 390 ракет. 34 ракеты были сбиты системой ПРО. 3 погибших, 38 раненых.

2010-й год. Около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.

2009-й год. Около 570 ракет – 42 раненых.

2008-й год. Около 1.490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

2007-й год. Около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.

2006-й год. Около 1.020 ракет - 2 погибших, 36 раненых.

2005-й год. Около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

2004-й год. Около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.

2003-й год. Около 100 ракет – пострадавших нет.

2002-й год. Около 20 ракет – пострадавших нет.

2001-й год. 5 ракет – пострадавших нет.





