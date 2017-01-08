8 января 2017 г.
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Ближний Восток

Умер от сердечного приступа экс-президент Ирана Али Рафсанджани

время публикации: 19:21 | последнее обновление: 19:21 блог версия для печати фото
Али Акбар Хашеми Рафсанджани

Иранские СМИ сообщают о смерти 82-летнего Али Акбара Хашеми Рафсанджани, видного политика, который занимал пост президента страны с 1989-го по 1997 год. В 2005 году он вновь выдвинул свою кандидатуру, однако проиграл выборы Махмуду Ахмадинеджаду.

Причиной смерти Рафсанджани, который имел репутацию прагматичного консерватора", открытого для контактов с Западом, стал сердечный приступ, пишет в воскресенье, 8 января, сайт новостной службы ВВС.

В последние годы жизни Рафсанджани занимал пост главы Совета по определению политической целесообразности, следящего за соблюдением конституции. Его задачей было разрешение конфликтов между парламентом и Корпусом стражей Исламской революции (КСИР).

После своего поражения в 2005 году Рафсанджани стал открытым критиком действующего президента, призывал освободить политических узников и требовал большей свободы.

Справка:

Акбар Хашеми Рафсанджани родился 25 августа 1934 в деревне Нуг в провинции Керман на юге страны – в бедной семье. В 16-летнем возрасте переехал в Кум, где стал посещать лекции по исламскому праву Рухоллы Хомейни.

До Исламской революции Рафсанджани пять раз сидел в тюрьме по обвинению в антиправительственной деятельности, а затем вошел в состав переходного революционного правительства. В 1980-м он стал первым спикером Меджлиса и оставался на этом посту до 1989 года.

3 августа 1989 Рафсанджани был избран президентом Ирана и провел либеральные реформы к в экономике и социальной сфере, нацеленные на создание полноценного свободного рынка – что это привело к росту инфляции до 49 %.

Начало президентства Рафсанджани совпало с кардинальными изменениями в мировой политике: он наладил связи с центрально-азиатскими и закавказскими республиками бывшего СССР, а также с арабским миром, однако отношения с США оставались в период его правления напряженными. Рафсанджани стал первым президентом Ирана, покинувшим пост по истечении полномочий. В 2000-м был избран в Меджлис, однако вскоре оставил работу в парламенте и возглавил Совет по целесообразности. В 2006 избран в Совет экспертов от Тегерана.

По материалам сайта Википедия

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