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Ближний Восток

Maan: ЦАХАЛ защитил заснявшего Азарию оператора от поселенцев

время публикации: 11:59 | последнее обновление: 12:01 блог версия для печати фото
На месте теракта в Хевроне. 24 марта 2016 года

Как сообщает палестинское агентство Maan, на исходе субботы поселенцы попытались ворваться домой к правозащитнику Имаду Абу Шамсийе, заснявшему, как израильский военнослужащий Эльор Азария убивает нейтрализованного боевика Абд аль-Фаттаха аш-Шарифа.

Согласно сообщению, после того, как взять здание штурмом не удалось, поселенцы начали забрасывать дом камнями и мебелью. Прибывшие на место военнослужащие ЦАХАЛа прибыли на место, положив конец беспорядкам и разогнав израильтян.

Ранее активист рассказывал, что его жизни угрожают сторонники израильского солдата, признанного виновным в убийстве. По его словам, еще до вынесения приговора домой к нему вламывались родственники Азарии, требуя изменить показания.

После вынесения приговора родственники палестинского террориста Абд аль-Фаттаха аш-Шарифа заявили, что будут добиваться компенсации у государства Израиль и Азарии за убийство их близкого.

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