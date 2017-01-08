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Ближний Восток

ХАМАС и "Исламский джихад" приветствовали теракт в Иерусалиме

время публикации: 14:57 | последнее обновление: 15:01 блог версия для печати фото
На месте теракта. 8 января 2017 года

Лидеры палестинских террористических организаций ХАМАС и "Исламский джихад" выразили удовлетворение в связи с "героической операцией" в Иерусалиме после того, как стало известно, что араб с израильских удостоверением личности, управляя грузовиком, совершил наезд на военнослужащих ЦАХАЛа в иерусалимском районе Армон а-Нацив.

Жертвами этого теракта стали три девушки и один юноша, 15 человек получили ранения. Террорист был нейтрализован.

- "Автомобильный теракт" в Иерусалиме. Фоторепортаж

"Палестинский информационный центр", принадлежащий ХАМАС, приводит комментарий пресс-службы этой организации: "Эти действия являются естественной реакцией на преступления, нарушения прав и продолжающиеся атаки сионистов на наши дома и священные места". Пресс-секретарь ХАМАС в Газе призвал арабов в Иерусалиме и на Западном берегу к усилению конфронтации с оккупационными силами (в числе которых были названы солдаты и поселенцы) и к "решительной защите мечети Аль-Акса".

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 8 января 2017 г.
"Автомобильный теракт" в Иерусалиме: четверо погибших, 15 пострадавших







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