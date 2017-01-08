ПНА: "Перенос посольства США в Иерусалим – объявление войны"

Руководство Палестинской национальной администрации ужесточает риторику в связи с заявлениями представителей новой администрации США о готовности к переносу американского посольства в Израиле в Иерусалим.

Как передает радиостанция "Решет бет", ПНА сообщила, что подобное действие будет рассматриваться как объявление войны. Проповедники в мечетях в Иудее и Самарии получили указание посвятить этому свои пятничные проповеди.

Напомним, что согласно публикации лондонской газеты "Аль-Хайят", палестинцы обратились к российскому и египетскому руководству с просьбой разъяснить будущему президенту США Дональду Трампу опасность этого решения.

Палестинские эксперты также убеждают, что подобный шаг приведет к массовым беспорядкам на территории ПНА. Они заявляют, что изменение статуса священного для мусульман города повлечет за собой кризис в отношениях США и мусульманского мира.

Конгресс США в 1996 году постановил перенести посольство в Иерусалим, но президенты Билл Клинтон, Джордж Буш-младший и Барак Обама продлевали запрет на выполнение этого постановления, поскольку внешняя политика – прерогатива президента.