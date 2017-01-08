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Ближний Восток

Ливан надеется получить от России вооружения на сумму более $500 млн

время публикации: 03:07 | последнее обновление: 03:12 блог версия для печати фото
Ливан надеется получить от России вооружения на сумму более $500 млн

Ливан надеется на активизацию в ближайшее время проекта на сумму более 500 млн долларов по поставкам вооружений из России. Об этом в субботу, 7 января, сообщил РИА Новости госминистр по делам президента Ливана Пьер Раффуль.

"Есть проект на сумму больше полумиллиарда долларов по укреплению мощи ливанской армии за счет российского оружия, включая танки, ракеты и установки. Мы надеемся этот вопрос активизировать в условиях позитивной атмосферы, преобладающей сейчас", – сказал Раффуль.

Ранее посол Ливана в России Шауки Бу Нассар заявил агентству, что его страна заинтересована в поставках российских вооружений для борьбы с террористами.

В частности, Бейрут хочет получить противотанковые ракетные комплексы "Корнет", пушки и танки Т-72. По словам дипломата, проработка деталей идет на экспертном уровне.

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// NEWSru.co.il // Экономика // 27 декабря 2016 г.
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