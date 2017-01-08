Полиция Турции назвала имя выходца из бывшего СССР, устроившего "новогодний теракт"

Названо имя террориста, совершившего в новогоднюю ночь нападение на посетителей ночного клуба Reina в Стамбуле. Представители полиции сообщили, что речь идет об уроженце Узбекистана Абдулгадире Машарипове.

По сведениям спецслужб, Машарипов – боевик террористической группировки "Исламское государство", где он известен под боевым именем Абу Мухаммад Хорасан. Отметим, что он до сих пор остается на свободе.

Нападавший стрелял в течение семи минут, опустошив шесть магазинов от автомата Калашникова и выпустив около 180 пуль. Затем он направился на кухню ночного клуба, переоделся и беспрепятственно покинул ночной клуб.

Ранее власти заявляли, что террорист, убивший 39 человек и ранивший 65 посетителей клуба, скорее всего, является уйгуром. По мнению вице-премьера Вейси Кайнака, он не стал покидать территорию Турции.