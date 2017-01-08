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Ближний Восток

Полиция Турции назвала имя выходца из бывшего СССР, устроившего "новогодний теракт"

время публикации: 12:58 | последнее обновление: 13:06 блог версия для печати фото
На месте происшествия. 1 января 2017 года

Названо имя террориста, совершившего в новогоднюю ночь нападение на посетителей ночного клуба Reina в Стамбуле. Представители полиции сообщили, что речь идет об уроженце Узбекистана Абдулгадире Машарипове.

По сведениям спецслужб, Машарипов – боевик террористической группировки "Исламское государство", где он известен под боевым именем Абу Мухаммад Хорасан. Отметим, что он до сих пор остается на свободе.

Нападавший стрелял в течение семи минут, опустошив шесть магазинов от автомата Калашникова и выпустив около 180 пуль. Затем он направился на кухню ночного клуба, переоделся и беспрепятственно покинул ночной клуб.

Ранее власти заявляли, что террорист, убивший 39 человек и ранивший 65 посетителей клуба, скорее всего, является уйгуром. По мнению вице-премьера Вейси Кайнака, он не стал покидать территорию Турции.

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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 4 января 2017 г.
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Опровергнута публикация с именем предполагаемого стамбульского террориста







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