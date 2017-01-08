Теракт в "Садр-сити", десятки убитых и раненых

По меньшей мере 12 человек погибли и более 50 получили ранения в результате взрыва заминированного автомобиля в шиитском районе Джамиля на востоке Багдада. Согласно поступающей информации, взрыв произошел недалеко от городского рынка.

Ни одна группировка пока не вяза на себя ответственность за теракт. Однако предполагается, что он совершен боевиками "Исламского государства". Эта группировка неоднократно устраивала взрывы в шиитских районах Багдада.

Джамиля – часть так называемого "Садр-сити" – нескольких восточных районов иракской столицы, населенных шиитами. После вторжения США в Ирак в 2003 году он стал центром сопротивления американцам, получив название по имени командира шиитских боевиков – Муктады ас-Садра.

Несколько недель назад Садр, распустивший свою военную организацию, но сохранивший политическое влияние, призвал начать диалог между шиитами и суннитами. Цель консультаций – немедленное прекращение огня и начало процесса политического урегулирования с тем, чтобы сохранить единство Ирака.