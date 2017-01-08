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Ближний Восток

Теракт в окрестностях Дамаска, есть погибшие

время публикации: 14:11 | последнее обновление: 14:13 блог версия для печати

Пять человек погибли и по меньшей мере 15 получили ранения при взрыве заминированного автомобиля рядом с сирийским поселком Сасаа на западе провинции Дамаск. Несколько пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Пока неизвестно, кто совершил теракт. Агентство SANA отмечает, что в данном районе действует несколько радикальных суннитских группировок. Эти группировки не присоединились к соглашению о прекращении огня, достигнутому при посредничестве России и Турции.

Несмотря на вступление в милу перемирия, в нескольких провинциях Сирии продолжаются военные действия. Одна из таких провинций – Дамаск. При этом боевики используют тяжелые вооружения для обстрела жилых районов.

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