Минобороны РФ подтвердило применение противником ударных БПЛА при атаке на базы в Сирии

В понедельник, 8 января, министерство обороны Российской Федерации подтвердило опубликованную ранее информацию о попытке атаки российских военных объектов на авиабазе Хмеймим и на базе в Тартусе с помощью ударных беспилотников.

Как сообщал ранее NEWSru.co.il, 7 января базирующаяся в Лондоне сирийская правозащитная организация Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) передала, что около российской авиабазы Хмеймим в Сирии был сбит беспилотный летательный аппарат противника. По сообщению телеканала "Аль-Арабия" об этом инциденте складывалось впечатление, что был сбит ударный БПЛА. Хотя из публикации SOHR очевидным образом этого не следовало. Судя по сообщению SOHR, 6 января был сбит БПЛА, запущенный боевиками одной из "исламских фракций".

Вечером 8 января минобороны РФ сообщило, что в ночь на субботу, 6 января, российские военные успешно отразили атаку боевиками авиабазы Хмеймим и пункта материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе с помощью ударных беспилотников, пострадавших и ущерба в результате нападения нет, передает ТАСС.

"С наступлением темного времени суток российскими средствами противовоздушной обороны на значительном удалении были выявлены 13 малоразмерных воздушных целей неизвестной принадлежности, приближавшихся к российским военным объектам. Десять ударных БПЛА приближались к российской авиабазе Хмеймим и еще три – к пункту МТО ВМФ России в городе Тартус. Шесть малоразмерных воздушных целей российским подразделениям радиоэлектронной борьбы удалось взять под свой контроль, перехватив внешнее управление. Из них три были посажены на подконтрольную территорию вне базы, а еще три БПЛА при посадке сдетонировали от столкновения с землей. Семь БПЛА были уничтожены штатными зенитно-ракетными пушечными комплексами "Панцирь-С1" российских подразделений ПВО, несущих круглосуточное боевое дежурство. Пострадавших или материального ущерба на российских военных объектах нет. Российская авиабаза Хмеймим и пункт МТО ВМФ России в городе Тартус продолжают функционировать в плановом режиме", – говорится в сообщении минобороны РФ.

Один из ведущих российских специалистов в области беспилотной авиации Денис Федутинов накануне в беседе с корреспондентом NEWSru.co.il отметил, что исламистские фракции, действующие против режима Башара Асада в Сирии, прежде всего боевики "Исламского государства", уделяли в прошлом особое внимание применению БПЛА для разведки и нанесения ударов по целям. В Ираке исламисты также применяли простейшие ударные беспилотники. Этой теме осенью прошлого года была посвящена статья военного эксперта Антона Мардасова "Террористические угрозы. Беспилотная программа "Исламского государства"" (журнал "Беспилотная авиация", UAV.ru), в которой отмечалось, что как правило ИГ применяет малогабаритные "дроны", закупаемые в интернет-магазинах, превращая их в летающие бомбы или оборудуя механизмами для сброса бомб на цель. Зачастую ИГ применяло китайские беспилотные самолеты Skywalker X8, X-UAV Talon, Skyhunter и др. Применялись ими и обычные квадрокоптеры.

Напомним, что 4 января министерство обороны РФ подтвердило факт минометного обстрела российской авиабазы Хмеймим в Сирии 31 декабря 2017 года и сообщило о гибели двух военнослужащих в результате этого обстрела. При этом минобороны РФ опровергло сообщения СМИ об уничтожении семи российских самолетов в результате обстрела авиабазы, передает РИА Новости. "Сообщение "Коммерсанта" о якобы "фактическом уничтожении" семи российских военных самолетов на авиабазе Хмеймим – фейк", – заявили в минобороны.

В официальном сообщении, которое цитировало РИА Новости, было сказано: "31 декабря 2017 года с наступлением темного времени суток аэродром "Хмеймим" подвергся внезапному минометному обстрелу мобильной диверсионной группы боевиков. В результате обстрела двое военнослужащих погибли... Сирийскими органами безопасности проводятся мероприятия по поиску и уничтожению причастных к атаке боевиков, а также усилению режима охраны прилегающей к авиабазе территории".

Сирийское государственное агентство SANA не публиковало никаких сведений по поводу минометного обстрела авиабазы "Хмеймим" в провинции Латакия накануне Нового года. Только после заявления минобороны РФ это агентство опубликовало сообщение, дословно цитирующее публикацию российского оборонного ведомства.

Сайт газеты "Коммерсант" поздно вечером в среду, 3 января, сообщил со ссылкой на два военно-дипломатических источника об уничтожении семи самолетов ВКС РФ и ранении десяти военнослужащих в результате минометного обстрела российской авиабазы Хмеймим в Сирии. По информации издания, 31 декабря "боевики одной из террористических группировок обстреляли из минометов российский военный объект в Сирии, вследствие чего были фактически уничтожены четыре бомбардировщика Су-24, два истребителя Су-35С, один транспортник Ан-72, а также склад боеприпасов, сдетонировавший после попадания минометного снаряда". "Всего, по неофициальным данным, могли пострадать более десяти военнослужащих", – писал военный обозреватель "Коммерсанта" Иван Сафронов.

Информацию об уничтожении российских самолетов на авиабазе "Хмеймим" публиковали агентство Reuters, газета The Guardian и другие авторитетные СМИ. Но все они ссылались на российский "Коммерсант".

После публикации "Коммерсанта" исследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) в Telegram-канале отметила, что ни одна группировка за прошедшие несколько дней не взяла на себя ответственность за происшедшее. В CIT добавили, что никто из местных жителей не публиковал видео или фото результатов обстрела российской базы, хотя до сих пор "фотографии последствий инцидентов рядом с авиабазой Хмеймим быстро оказывались в социальных сетях".

Источник РБК в минобороны РФ сказал, что при атаке был поврежден один вертолет и СУ-24. "Обстрел велся из РСЗО (реактивных систем залпового огня) со стороны зоны деэскалации, минометы работали из зоны под охраной сирийцев. Двое погибших – это вертолетчики", – заявил этот источник. По его словам, дежурство вокруг базы было организовано "как положено". "Реактивные снаряды посбивали, а вот минометные выстрелы – их практически невозможно сбить... Когда стреляют в спину, не всегда к этому готов", – отметил источник.

Вечером 4 января в социальных сетях были распространены фотографии поврежденных самолетов, якобы сделанные в последние дни на авиабазе Хмеймим. В частности, таки снимки опубликованы в твиттере Ивана Сидоренко, называющего себя репортером в Сирии.

Ранее министерство обороны РФ уведомило СМИ, что 31 декабря 2017 года в сирийской провинции Хама в 15 км от аэродрома назначения из-за технической неисправности разбился военный вертолет Ми-24 ВКС РФ, погибли двое пилотов. При этом сообщалось, что борттехника, который получил травмы, поисково-спасательная группа эвакуировала на базу Хмеймим, где ему была оказана медицинская помощь. В МО подчеркивали, что вертолет не был сбит.

Напомним, что в декабре было объявлено о завершении российской военной операции в Сирии, после чего десятки боевых самолетов вернулись на аэродромы базирования в РФ. Власти Сирии, Ирак и России заявляли о победе над ИГ.





