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Ближний Восток

"Аль-Джазира": ПА наживается на продаже домов в Старом городе евреям

время публикации: 09:41 | последнее обновление: 11:57 блог версия для печати фото
"Аль-Джазира": ПА наживается на продаже домов в Старом городе евреям
"Аль-Джазира": ПА наживается на продаже домов в Старом городе евреям
"Аль-Джазира": ПА наживается на продаже домов в Старом городе евреям

Катарский телеканал "Аль-Джазира" провел журналистское расследование, которое может свидетельствовать о причастности Палестинской автономии к продаже недвижимости в иерусалимском Старом городе евреям.

Журналист Мерсиха Гадзо рассказывает историю Адиба Джубе – представителя одного из кланов хранителей ключей Храма гроба господня. Он продал свой дом в Старом городе палестинскому бизнесмену Халиду Атари, но через полгода узнал, что недвижимость была продана "Атерет Коаним".

"Как гром среди ясного неба. Мы уважаемая иерусалимская семья, для нас важно, чтобы репутация покупателя была безупречной. А тут выясняется, что нашим домом завладели поселенцы. Врагу такого не пожелаешь", - рассказывает Адиб.

Адиб не мог продать дом несколько лет. Еще в 2014 году ему предложил заключить сделку Фади аль-Саламин, критик палестинских властей, обладающий американским гражданством. Он представлял конгломерат из Объединенных Арабских Эмиратов, покупавший дома, чтобы те не достались евреям.

Сумма договора составила 2,5 миллиона долларов. Однако уже после выплаты задатка аль-Саламин был обвинен в связях с опальным лидером ФАТХа Мухаммадом Дахланом, а его банковский счет заморожен. Сделка была расторгнута.

Новый покупатель, предприниматель Халид Атари, известен тесными связями с палестинским руководством. Особенно он близок к главе спецслужб ПА Маджиду Фараджу. Джубе обратился к властям ПА с тем, чтобы они проверили личность покупателя и одобрили сделку – как утверждается, это обычная процедура при продаже недвижимости в Иерусалиме.

23 апреля 2018 года, после одобрения ПА, дом был продан новому владельцу – офшорной компании Daho Holdings, зарегистрированной в Вест-Индии. Полгода спустя им завладело товарищество "Атерет Коаним". Согласно публикации, группа, стремящаяся укрепить еврейское присутствие в Старом городе, заплатила 17 миллионов долларов.

Жители Старого города начали самостоятельное расследование, которое возглавил шейх Абдалла аль-Кам. Члены комиссии были арестованы израильскими властями, а после освобождения им настойчиво рекомендовали закрыть дело, причем "рекомендация" исходила как от израильтян, так и от Палестинской администрации.

"Ко мне обратился официальный представитель ПА Адель Абу Зунид. Продажа дома Атари была одобрена палестинскими властями. Куда, по-вашему, пошли 17 миллионов? В карманы ПА", - сообщил телеканалу аль-Кам, добавив, что комиссия получила документы, свидетельствующие: Атари знал, что продает дом евреям.

Напомним, что 31 декабря 2018 года суд Рамаллы вынес приговор по делу жителя Восточного Иерусалима Исама Акеля, который выступил в качестве посредника при заключении сделки о продаже евреям недвижимости в Старом городе.

Предприниматель, у которого есть и американское гражданство, приговорен к пожизненному заключению. В обвинении его действия квалифицировались как "продажа палестинской земли вражескому государству".

Согласно действующему на территории Палестинской администрации законодательству, продажа земель евреям карается смертью. Однако председатель ПНА Махмуд Аббас избегает утверждать подобные приговоры, заменяя их на пожизненное заключение.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 3 января 2019 г.
"Кан": ПА выдаст США Исама Акеля, осужденного за продажу земли евреям
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 31 декабря 2018 г.
Гражданин США приговорен в ПА к пожизненному заключению за продажу земли евреям
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 24 декабря 2018 г.
Контрразведкой ПА арестованы 44 палестинских араба по обвинению в продаже земель евреям





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