Армия Ирана атаковала американских военных в Ираке, сведения о жертвах противоречивы

В ночь на среду, 8 января, был нанесен ракетный удар по американской военной базе "Айн аль-Асад" на западе Ирака. Сайт журнала Newsweek со ссылкой на американских и иракских военных пишет, что удары наносились крылатыми ракетами и баллистическими ракетами малого радиуса действия.

Иранский "Корпус стражей исламской революции" взял на себя ответственность за эту атаку.

Иранский сайт Press TV публикует заявление КСИР о том, что ракетный удар по американской базе – месть за убийство генерала Касема Сулеймани. В этом заявлении также сказано, что КСИР может атаковать цели в любой стране, где дислоцированы американские военные. КСИР призывает такие страны добиваться вывода военнослужащих армии США со своей территории. КСИР угрожает ударами по целям на территории США в случае, если американская армия атакует цели в Иране, заявляя, что в этом случае "Хизбалла" атакует Израиль. В Тегеране говорят, что Иран не хочет развязывать войну, но "осуществляет свое право на оборону".

Ливанский телеканал "Аль Маядин" процитировал слова анонимного высокопоставленного источника в иранском руководстве, заявившего, что атака на американские военные объекты в Ираке была самой мягкой из арсенала возможных реакций на ликвидацию Касема Сулеймани.

Судя по сообщениям иранских СМИ, удары по американским базам в Ираке были нанесены еще до того, как тело генерала Сулеймани было предано земле в Кермане, где ранее состоялась церемония прощания, во время которой в результате давки погибли более 50 человек. Время первого удара по базам в Ираке (около 1:20) совпало со временем, когда 3 января в Багдаде в результате американского авиаудара был убит Сулеймани.

Иранское агентство Tasnim передает, что было "две волны" ракетных ударов по американским базам в Ираке.

Иранские СМИ сообщают, что по целям на базе "Айн-аль-Асад" было выпущено от 30 до 60 ракет. CNN передает, что на базе "Айн аль-Асад" разорвались не менее 13 ракет. По сведениям Fox News, по американским базам в Ираке было выпущено 15 ракет, 11 из них попали в цель.

Иранское агентство Fars сообщает, что после ракетного удара в воздух подняты боевые самолеты иранских ВВС.

Помощник министра обороны США по связям с общественностью Джонатан Хоффман подтвердил, что иранские военные обстреляли американские базы в Ираке баллистическими ракетами. По его словам, было выпущено "более дюжины" ракет по двум базам в Аль-Асаде и Эрбиле, где дислоцированы военнослужащие армии США.

В свою очередь, военный аналитик Бабак Тагвай в своем "твиттере" написал: по данным неофициальных источников, в результате ракетной атаки на авиабазу "Айн аль-Асад" были убиты около 80 военнослужащих, уничтожены несколько вертолетов и беспилотников.

Арабские источники передают, что силы противовоздушной обороны Сирии приведены в состояние повышенной готовности. ВВС и ПВО Израиля находятся в состоянии наивысшей готовности.

Иракская сторона подтверждает, что есть потери среди военнослужащих армии Ирака. CNN со ссылкой на Пентагон передает, что пока среди американских военных жертв нет.

Телеканал Fox News со ссылкой на источники в Пентагоне передает, что никто из американских военнослужащих не погиб в результате иранского ракетного удара по военным базам в Ираке. При этом военные источники заявляют, что в целом потери вследствие ударов КСИР по базам в Ираке "незначительны".

Ливанский телеканал "Аль-Маядин", ассоциированный с "Хизбаллой", передает, что на авиабазе "Айн аль-Асад" в Ираке в результате ракетного удара иранского "Корпуса стражей исламской революции" был уничтожен самолет, находившийся на взлетно-посадочной полосе на американской части базы. В Пентагоне и в командовании армии Ирака эту информацию не подтверждают и не комментируют.

Представитель командования "Корпуса стражей исламской революции" заявил, выступая по иранскому ТВ, что ракетные удары по американским военным базам в Ираке являются только "первым шагом" ответных действий после убийства генерала Касема Сулеймани. В заявлении представителя КСИР прозвучали слова о том, что иранская армия будет атаковать американцев "без пощады".

Президент США Дональд Трамп был проинформирован об атаке. Ожидается ответный удар со стороны армии США по целям в Иране. Ранее Трамп заявлял, что в случае иранской атаки, направленной против американцев, в Иране будут атакованы 52 цели.

По сведениям CNN, в Белом доме прошло совещание администрации США, которое длилось от часа до полутора часов. После совещания ожидалось обращение Трампа к нации, однако это выступление было отменено, утверждает CNN. Белый дом заявил: Трамп не собирался выступать с телеобращением, телеканал CNN ввел граждан в заблуждение.

Президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter опубликовал первый комментарий по поводу иранских ракетных ударов по американским базам в Ираке: "Все в порядке! Ракеты выпущены из Ирана по двум военным базам, расположенным в Ираке. В настоящее время идет оценка по жертвам и ущербу. Все идет нормально! На сегодняшний день у нас самые мощные и хорошо оснащенные военные в мире! Я сделаю заявление завтра утром".

Ликвидация Касема Сулеймани

В ночь на пятницу, 3 января, примерно в 00:30 по местному времени самолет доставил Касема Сулеймани из Сирии в международной аэропорт Багдада. Его встретили представители командования проиранского шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби". Когда конвой из нескольких автомобилей вез Сулеймани к выезду с территории аэропорта и проезжал рядом с грузовым терминалом, американский ударный БПЛА выпустил четыре ракеты по этим машинам.

В результате авиаудара цели были уничтожены. По данным командования "Аль-Хашд аш-Шааби", были убиты 12 человек, в их числе командующий иранскими силами "Кудс" Касем Сулеймани, заместитель командира "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Муандис, Мухаммад аль-Джабири, отвечавший в "Аль-Хашд аш-Шааби" за внешние связи, и другие.

После авиаудара аэропорт Багдада приостановил работу. Места происшествия было оцеплено. Сулеймани опознали по перстню на пальце. Его останки и тела других погибших были доставлены в морг для ДНК-экспертизы.

Пентагон объявил, что Сулеймани был ликвидирован американскими ВВС по приказу президента США. Дональд Трамп подтвердил, что операция была проведена по его распоряжению.

Генерал Касем Сулеймани: национальный герой и лидер террористов. Краткая биография

Касем Сулеймани родился 11 марта 1957 в Канат-е Малеке (юго-восток Ирана), в бедной крестьянской семье. После окончания пяти классов начальной школы, 13-летним подростком отправился на заработки в Керман. Работал на стройке.

Вскоре после исламской революции 1979 года вступил в "Корпус стражей Исламской революции" (КСИР) – военизированную организацию, подчинявшуюся лично верховному руководителю Ирана аятолле Али Хаменеи. Но после начальной военной подготовки Сулеймани направили заниматься водоснабжением на родине, в провинции Керман.

В 1980-м участвовал в боевых действиях КСИР против курдов. Это был его первых военный опыт. Получил звание лейтенанта.

Карьере Сулеймани помогла ирако-иранская война, начавшаяся осенью 1980 года. После войны, дослужившись до бригадного генерала, он в 1987 году стал командующим 41-й пехотной дивизии "Тараллах".

В 1990-х годах командовал частями КСИР на юго-востоке Ирана, в городе Керман. Боролся с наркоторговлей.

В 2000 году был назначен командующим силами специального назначения КСИР – "Кудс". Тесно контактировал с ливанской "Хизбаллой".

В 2008 году возглавил группу иранских следователей, которые должны выяснить обстоятельства гибели в Дамаске руководителя спецслужб "Хизбаллы" Имада Мугнии (Мурнии).

После начала гражданской войны в Сирии в 2011 году Касем Сулеймани руководил созданием проиранского ополчения в этой стране и в Ираке, перед которым ставилось несколько задач: защита режима Башара Асада, борьба с неправительственными суннитскими вооруженными формированиями (в том числе, с "Исламским государством", "Ан-Нусрой" и другими), подготовка к вооруженным действиям против Израиля. Он также наладил поставки ракетных вооружений ливанской "Хизбалле".

В Иране Касем Сулеймани считался национальным героем. Он подчинялся исключительно верховному лидеру Али Хаменеи и считался более влиятельным, чем президент Ирана. В то же время, в Тегеране были политики, опасавшиеся растущего влияния Сулеймани.

Имя Касема Сулеймани было включено в "чёрный список" ООН из 15 высокопоставленных военных и политических деятелей Ирана, подозреваемых в причастности к разработке ядерной и ракетной программ Ирана.

В США и Израиле на Сулеймани возлагали ответственность за многие действия проиранских террористов против израильских и американских объектов. Он неоднократно выступал с призывами уничтожить Израиль. Именно благодаря Сулейману были сформированы, подготовлены и вооружены шиитские милиции в Сирии, Ливане, Ираке и Йемене, действовавшие против противников Асада, против Израиля, США, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов.

3 января 2020 был убит в Багдаде в результате авиаудара ВВС США. По заявлению Пентагона, спецоперация по уничтожению Сулеймани была проведена по личному распоряжению президента США Дональда Трампа. 7 января похоронен в Кермане.





