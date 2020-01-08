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NEWSru.co.il :: Ближний Восток8 января 2020 г., 05:40

В Иране потерпел катастрофу украинский самолет со 180 пассажирами на борту

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В Иране потерпел катастрофу украинский самолет со 180 пассажирами на борту

Рано утром 8 января в районе тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни вскоре после взлета разбился пассажирский самолет Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), передает иранское агентство Tasnim.

Иранское государственное агентство IRNA сообщает, что самолет, следовавший в Киев, упал в нескольких километрах к западу от аэропорта вскоре после взлета.

На борту самолета находились 180 пассажиров, передает Tasnim. По сведениям агентства Reuters, в самолете находились 180 пассажиров и членов экипажа.

По данным сайта flightradar24, разбился самолет Boeing 737, следовавший рейсом 752 из Тегерана в Киев.

Иранская сторона заявляет, что самолет, по всей видимости, упал "по техническим причинам".

Судя по опубликованной видеозаписи, самолет после падения взорвался и загорелся.

Информация уточняется.

Отметим, что многие страны приостановили полеты своих самолетов в воздушном пространстве Ирана и Ирака после того, как иранская армия атаковали американские военные базы на иракской территории.



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