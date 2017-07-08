"Аль-Акбар": Израиль и ХАМАС могут договориться о возвращении тел солдат ЦАХАЛа

Согласно данным ливанской газеты "Аль-Акбар", Израиль и ХАМАС как никогда близки к осуществлению первого этапа сделки по возвращению тел военнослужащих ЦАХАЛа Адара Голдина и Орона Шауля, признанных погибшими во время операции "Нерушимая скала", а также двух израильских граждан, Аверу (Авраама) Менгисту и Хишама ас-Сайяда, удерживаемых ХАМАСом.

Менгисту и ас-Сайяд, страдающие психическими заболеваниями, сами проникли в сектор Газы, где были задержаны боевиками.

Сделка, если она состоится, будет осуществлена при посредничестве России, Египта и Организации Объединенных Наций.

Что касается руководства ХАМАС, то оно настаивает на освобождении всех террористов, выпущенных на свободу в рамках "сделки Шалита", и вновь арестованных в период с 2011 года.

Напомним, 14 июня в Кнессете состоялось заседание группы, члены которой оказывают давление на правительство, добиваясь возвращения в Израиль тел Адара Голдина и Орона Шауля. На заседание также были приглашены родители военнослужащих. Мать Орона Шауля, Захава, прийти не смогла из-за плохого самочувствия.

Отметим, что 5 июня Орону Шаулю исполнилось бы 23 года. На церемонии, которая проводилась друзьями и родственниками военнослужащего в этот день, Захава Шауль рассказала, что ЦАХАЛ и военный раввинат до сих пор не ознакомили ее с данными, на основании которых ее сын был признан погибшим, в то же время ХАМАС утверждает, что Орон жив.

Мать Адара Голдина, Леа, от имени родителей удерживаемых в Газе израильтян заявила, что они никогда не требовали прекратить подачу электричества в сектор Газы, но настаивали на том, чтобы правительство оказало давление на ХАМАС.

Более года назад, 1 апреля 2016-го, представитель террористической организации "Бригады Изаддина аль-Касама", боевого крыла ХАМАС, заявил, что Израиль не получит никакой информации о состоянии "пленных", пока не согласится заплатить высокую цену еще до начала переговоров.