"Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт возле Рафаха

Террористическая организация "Исламское государство" объявило о своей ответственности за нападение на позиции египетской армии в деревне Аль-Барат возле города Рафах, на границе с сектором Газы. В результате теракта погибли 23 египетских военнослужащих.

У армейского блокпоста подорвались два заминированных автомобиля, после чего террористы открыли огонь по солдатам.

Египетские военные заявили, что предотвратили террористические атаки еще в нескольких местах на севере Синайского полуострова, уничтожив до 40 террористов и 6 их транспортных средств.

Террористическая организация ХАМАС осудила теракт, назвав нападение на египетских военнослужащих "трусливой акцией".