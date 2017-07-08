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Ближний Восток

Постпред США в ООН: провозглашение Хеврона палестинским объектом оскорбляет историю

время публикации: 09:07 | последнее обновление: 09:07 блог версия для печати фото
Постпред США в ООН: провозглашение Хеврона палестинским объектом оскорбляет историю
Постпред США в ООН: провозглашение Хеврона палестинским объектом оскорбляет историю
Постпред США в ООН: провозглашение Хеврона палестинским объектом оскорбляет историю

В пятницу, 7 июля, Агентство ООН по вопросам образования, науки и культуры (UNESCO) в пятницу, 7 июля, на 41-м саммите организации в Кракове провозгласило Старый город Хеврона (Аль-Халиль) и Пещеру Праотцев (Харам аль-Ибрагими) палестинским объектом культурного наследия, имеющим всемирное значение.

Спустя несколько часов после принятия этой резолюции, Никки Хейли, постпред США в ООН, назвала решение UNESCO "трагическим" и "оскорбительным", сообщает Times of Israel.

"Голосование UNESCO по вопросу о Хевроне представляет собой оскорбление истории", - заявила Хейли, отметив, что принятая резолюция подрывает доверие, необходимое для успешного урегулирования палестино-израильского конфликта. Хейли также подчеркнула, что это решение "еще раз дискредитирует и без того весьма сомнительное агентство ООН".

Между тем, официальная Рамалла и ХАМАС единодушно поддержали решение UNESCO, назвав его "дипломатическим успехом".

Напомним, премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что после того, как UNESCO провозгласило Старый город Хеврона и Пещеру Праотцев палестинским объектом культурного наследия, он сократит сумму, передаваемую Израилем в ООН, на один миллион долларов и направит их на поддержание проектов по сохранению еврейского наследия в Хевроне.

В частности, эти деньги пойдут на создание Музея еврейского наследия в Кирьят-Арбе и Хевроне.

Нетаниягу напомнил, что в Хевроне похоронены праотцы еврейского народа, и подчеркнул, что только там, где существует израильское присутствие, можно говорить о свободе вероисповедания для всех.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 7 июля 2017 г.
Израиль сократит финансирование ООН ради поддержания еврейских объектов в Хевроне
// NEWSru.co.il // В Израиле // 7 июля 2017 г.
UNESCO провозгласило Старый город Хеврона палестинским объектом культурного наследия







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