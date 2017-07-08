Палестинские источники: в переговорах о возвращении тел никакого прорыва нет

Ливанская газета "Аль-Акбар" сообщила в субботу, 8 июля, что Израиль и ХАМАС как никогда близки к осуществлению первого этапа сделки по возвращению тел военнослужащих ЦАХАЛа Адара Голдина и Орона Шауля, признанных погибшими во время операции "Нерушимая скала", а также трех израильских граждан, Аверу (Авраама) Менгисту, Хишама ас-Сайяда и Джумаа Ибрахима Абу Ганима.

Палестинские источники прокомментировали эту информацию, заявив, что до сих пор нет никакого прорыва в непрямых переговорах между сторонами. По словам источников, большие проблемы существуют в переговорах об осуществлении как первого этапа сделки (возвращения тел военнослужащих), так и второго (возвращения в Израиль гражданских лиц, удерживаемых в Газе).