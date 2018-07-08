СМИ: администрация Трампа готовит соглашение по долгосрочному урегулированию в Газе

Программа регионального урегулирования, разрабатываемая президентом США Дональдом Трампом и его окружением, основана на решении проблемы сектора Газы, сообщает в воскресенье, 8 июля, "Исраэль а-Йом" со ссылкой на дипломатические источники в нескольких арабских странах.

Согласно опубликованной информации, первым этапом и главной составляющей "сделки века" станет нормализация ситуации в секторе Газы. В соответствии с планом урегулирования, будет достигнуто долгосрочное соглашение о прекращении огня между Израилем и террористическими группировками в Газе. Это соглашение будет достигнуто при посредничестве умеренных арабских стран. Следующим этапом станет реконструкция сектора путем осуществления серии экономических проектов, направленных на улучшение жизни в Газе. Эти проекты, которые по замыслу авторов плана, будут спонсированы и реализованы международными организациями и странами международного сообщества, позволят окончательно снять режим блокады сектора и откроют свободный доступ товаров в Газу. Предполагается, что проверка грузов силами безопасности будет проводиться в одном из портов Кипра.

Источники отмечают также, что представителям правительства Израиля известно о намерении Трампа начать реализацию "сделки века" с урегулирования ситуации в Газе. Именно этим объясняется сдержанная реакция Израиля на запуски "огненных шаров" и иные диверсии, совершаемые террористами в Газе. В Израиле стараются воздержаться от действий, которые приведут к дополнительной эскалации или даже к новой военной операции в секторе.

"Исраэль а-Йом" отмечает со ссылкой на дипломатические источники в Иордании, Египте и Саудовской Аравии, что решение сфокусировать программу регионального урегулирования на ситуации в секторе Газы связано с нежеланием главы ПНА Махмуда Аббаса сотрудничать с американской администрацией в процессе разработки плана урегулирования. Администрация Аббаса полностью прекратила всяческие контакты с представителями Трампа, и в настоящий момент нет возможности вести с ними переговоры о деталях плана урегулирования, касающихся Иудеи и Самарии.

В то же время, арабские источники полагают, что реализация плана урегулирования ситуации в секторе Газы поможет заручиться поддержкой общественного мнения в арабских странах, и это позволит реализовать проект регионального урегулирования и без участия администрации Аббаса. Как пишет "Исраэль а-Йом" со ссылкой на источники в Рамалле, приближенные главы ПНА опасаются, что он станет столь же нерелевантным, как Ясир Арафат в последние годы его жизни.

Ни один официальный источник в США или Израиле пока не прокомментировал эту информацию.





