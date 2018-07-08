Сирийская армия заняла КПП "Насиб", следующая цель – граница Израиля

Подразделения сирийских правительственных войск заняли расположенный на границе с Иорданией КПП "Насиб", который на протяжении последних лет контролировался боевиками вооруженной оппозиции.

Как сообщает агентство SANA, бежавшие боевики бросили на КПП большие запасы оружия и боеприпасов, в том числе, в том числе БМП, БМД, танковые и минометные снаряды. В здании также располагался полевой госпиталь.

В одном из подвалов находился склад наркотиков. В других – мастерская по изготовлению взрывных устройств и тюрьма.

"Возобновление работы КПП имеет крайне важное стратегическое и экономическое значение. Мы намерены полностью вытеснить террористов из приграничного района, что положит конец деятельности контрабандистов и помешает боевикам получать помощь из-за границы", - рассказал агентству SANA источник в сирийской армии.

Также сообщается, что тысячи жителей провинции Дараа, бежавшие к границе после начала военных действий, начали возвращаться домой, на территории, перешедшие под контроль правительственных войск.

Как утверждает газета "Гаарец", операция по вытеснению вооруженной оппозиции из провинции Дараа была начата только после получения израильского согласия и на условии, что на юго-западе Сирии не будет иранских войск или боевиков "Хизбаллы".

Иордания стала частью соглашений, ее интерес в том, чтобы начать репатриацию почти полутора миллионов сирийцев, нашедших после начала войны убежище на территории Хашимитского королевства.

Издание отмечает, что следующей целью сирийских и российских войск станет провинция Кунейтра, расположенная на границе Израиля. Здесь перед сторонниками Асада стоит дилемма: чтобы разбить боевиков оппозиции, необходимо войти на территорию демилитаризованной зоны. Сделать это можно либо с согласия Израиля, либо нарушив существующие международные соглашения.