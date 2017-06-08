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Ближний Восток

Катарский кризис: арабские лидеры выступают против ХАМАСа

время публикации: 07:39 | последнее обновление: 08:51 блог версия для печати фото
Катарский кризис: арабские лидеры выступают против ХАМАСа
Катарский кризис: арабские лидеры выступают против ХАМАСа
Адель аль-Джубейр

Катарский кризис продолжает негативно сказываться на палестинской террористической организации ХАМАС.

Министр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов Ануар Каркаш заявил в интервью французскому телевидению, что присутствие лидеров ХАМАСа в Катаре является проблемой для всего региона.

В то же время арабская редакция британского телеканала Sky News опубликовала сообщение пресс-секретаря армии Ливии, обвинившего боевое крыло ХАМАСа ("Бригады Изаддина аль-Касама") в причастности к террору на ливийской территории.

Накануне министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр потребовал от Катара прекратить поддержку и финансирование движения "Братья-мусульмане" и организации ХАМАС.

Руководство ХАМАСа резко осудило выступление аль-Джубейра. В ответном заявлении ХАМАСа утверждается, что арабские государства считают палестинский вопрос центральным на повестке дня, а ХАМАС – лидером сопротивления сионистской оккупации.

"Нет сомнений, что сионистский враг использует слова министра для оправдания новых преступлений против палестинцев, наших земель и святынь, против Иерусалима и священной аль-Аксы", – было сказано в заявлении руководства ХАМАС.

Представитель руководства ХАМАСа Ахмад Юсуф выступил еще более резко. По его словам, Катар стал жертвой американо-саудо-израильской коалиции. Он также выразил уверенность, что эмират не дрогнет под внешним давлением, выйдя из противостояния победителем.

Арабские страны Персидского залива, под давлением США, требуют от Катара прекращения финансирования ХАМАСа и других террористических организаций. На этом фоне ХАМАС ведет переговоры с Ираном о возможности получения финансовой и иной помощи.

Неделю назад, еще до начала "катарского кризиса", выходящая в Лондоне саудовская газета "Аш-Шарк аль-Аусат" со ссылкой на палестинские источники писала, что на прошедшей в Бейруте встрече высокопоставленных представителей террористической организации ХАМАС с представителями руководства "Хизбаллы" и иранского "Корпуса стражей Исламской революции" было достигнуто предварительное соглашение о возобновлении финансирования Тегераном палестинского "Исламского движения сопротивления" (ХАМАС). Согласно указанным источникам, была достигнута договоренность о возобновлении отношений между ХАМАС и Ираном, предусматривающая восстановление финансирования, прерванного на фоне гражданской войны в Сирии.

Новый глава политбюро ХАМАС Исмаил Ханийя планировал прибыть в Тегеран "для наведения мостов и преодоления старых разногласий".

В конце мая группа конгрессменов от Республиканской и Демократической партий представила в Конгресс США законопроект о наложении санкций на иностранных граждан, агентства и правительства, которые оказывают помощь палестинским террористическим организациям ХАМАС, "Исламский джихад" и другим. В документах Конгресса отмечалось, что Катар и Иран являются спонсорами ряда террористических группировок.

5 июня о разрыве дипломатических отношений с Катаром заявили Бахрейн, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Йемен, восточная Ливия, Мальдивы и Маврикий. Доху обвиняли в финансировании террористов, сотрудничестве с Ираном и попытках вмешательства во внутренние дела арабских стран. Позже о снижении уровня дипотношений с Катаром заявили власти Иордании, к бойкоту присоединились Мавритания и Коморские острова, а власти Марокко отменили полеты в Доху. На этом фоне президенты России и США предложили Катару свою помощь для поиска путей выхода из кризиса.

В то же время, 6 июня, президент США Дональд Трамп опубликовал в социальной сети Twitter комментарий по поводу санкций против Катара со стороны ряда арабских государств. "Во время моей недавней поездки на Ближний Восток я заявил, что больше не может быть финансирования радикальной идеологии. Лидеры указали на Катар – смотрите!" – написал Трамп. Позже в твиттере американского президента появилась другая запись по этой теме: "Так приятно видеть, что встреча с королем Саудовской Аравии и (лидерами) 50 стран уже окупается. Они сказали, что займут жесткую позицию по отношению к финансированию экстремизма, и все указывало на Катар. Возможно, это станет началом конца кошмара терроризма!"

Как ХАМАС может искать выход из "катарского кризиса"

В израильских СМИ публиковались оценки, согласно которым в кризисный период ХАМАС может спровоцировать новый крупномасштабный вооруженный конфликт с Израилем. В частности, об этом в комментарии для сайта "Курсор" говорил недавно подполковник запаса Алон Авьятар, бывший офицер военной разведки.

Палестинское агентство Maan приводит мнения аналитиков, которые считают, что в сложившейся ситуации у ХАМАСа нет иного выхода, кроме восстановления отношений с ФАТХом. В этой публикации отмечается, что новая конфронтация с Израилем на фоне восстановления союза с Ираном будет означать для "Исламского движения сопротивления" потерю поддержки со стороны суннитских лидеров и неизбежное усиление изоляции Газы. Полагаться на помощь Анкары лидерам ХАМАСа сложно, так как Турция находится под давлением Запада и является членом NATO. Высказывается предположение, что в условиях кризиса ХАМАС может пойти даже на возвращение сектора Газы под контроль палестинской администрации. Однако и палестинские аналитики не исключают, что ХАМАС не найдет иного выхода из кризиса кроме войны с Израилем, "чтобы смешать карты".



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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 30 мая 2017 г.
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