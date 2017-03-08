Убийца школьниц из Нагарии выйдет на свободу через 20 лет после теракта

Правительство Иордании сообщило, что на следующей неделе выйдет на свободу Ахмад Дакамшэ, который в 1997 году расстрелял семь израильских школьниц. Он был приговорен к пожизненному заключению, однако позднее его срок был сокращен до 20 лет.

13 марта 1997 года группа бейт-шеанских школьников приехала с экскурсией на "Остров мира". Этот туристический объект, расположенный рядом с плотиной Нагараим на Иордане и находящийся под иорданским контролем, был призван стать символом иордано-израильского сосуществования.

Когда девочки выходили из автобуса, капрал Дакамшэ открыл по ним огонь из автоматического оружия. Погибли 13-летние Натали Алкалай, Ади Малка, Сиват Фатхи, Нирит Коэн, Яала Меири, а также Шири Бадаев и Карин Коэн, которым было 14 лет. Еще шесть человек получили ранения.

Задержать Дакамшэ удалось после того, как его оружие дало осечку. В ходе следствия убийца заявил, что веселье девочек помешало ему молиться. Его объявили психически нестабильным, что спасло его от смертной казни.

16 марта король Иордании Хусейн прибыл в Бейт-Шеан, чтобы принести извинения за действия солдата и выразить соболезнования семьям погибших. "Все мы одна семья. Я чувствую, что это моих дочерей убили. Покончить со страданиями детей – самая благородная цель в жизни", – сказал он.

Однако для иорданцев, выступающих против мира с Израилем, Дакамшэ стал символом сопротивления. В 2001 году мать убийцы заявила, что ее героический сын указал путь всем мусульманам, добавив, что Ахмад жалеет лишь о том, что его оружие дало осечку.

В 2011 году под влиянием событий "арабской весны" адвокат убийцы Хусейн Муджали был назначен министром юстиции Иордании. Он стал добиваться освобождения Дакамшэ, назвав его героем. В Израиле это вызвало возмущение.

В 2013 году письмо в поддержку освобождения террориста подписали 110 депутатов парламента Иордании. После этого родственники убитых девочек провели демонстрацию у здания иорданского посольства. Глава дипломатической миссии заверял их, что убийца не будет освобожден досрочно.