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Ближний Восток

Эрдоган призвал мусульман бороться за мечеть Аль-Акса

время публикации: 8 мая 2017 г., 20:33 | последнее обновление: 8 мая 2017 г., 22:29 блог версия для печати фото
Эрдоган призвал граждан Турции бороться за мечеть Аль-Акса и Иерусалим
Эрдоган призвал граждан Турции бороться за мечеть Аль-Акса и Иерусалим
Эрдоган призвал граждан Турции бороться за мечеть Аль-Акса и Иерусалим

В понедельник, 8 мая, в Турции открылась международная конференция по Иерусалиму, организованная ассоциацией "Аль-Кудс" и так называемым международным ВАКФом, объединяющим мусульманские фонды и научные центры. Конференция, в работе которой принял участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, проходит в конгресс-центре "Халич" в Стамбуле.

Свое выступление Реджеп Тайип Эрдоган начал с нападок на Израиль. Он заявил, что в Турции придают большое значение той борьбе за права и справедливость, которую ведут палестинские братья, и заверил, что его страна не позволит Израилю изменить статус-кво на Храмовой горе.

Эрдоган напомнил, что Иерусалим является городом, где находится первая святыня мусульман, и "городом пророков". Он назвал святой обязанностью мусульман посещать Иерусалим. Израильские СМИ, в частности сайт Ynet, отмечают, что Эрдоган призвал граждан своей страны массово ездить в Иерусалим и огромными группами подниматься на Храмовую гору, к Аль-Аксе, назвав оскорблением для мусульман то, что мечеть находится "под израильской оккупацией".

Эрдоган, которого цитирует турецкое издание Daily Sabah, заявил, что международное сообщество по-прежнему ничего не говорит по поводу отношения Израиля к палестинцам. По его словам, израильтяне чувствуют свою безнаказанность. "Невозможно добиться мира в регионе, если международное право игнорирует жестокость и несправедливость", - заявил он.

Эрдоган также осудил, обсуждаемый в Кнессете "закон о муэдзинах", запрещающий использование звукоусилительной аппаратуры в ночные часы, с 23:00 до 7:00, всеми учреждениями для отправления культа. "Законопроект находится на рассмотрении израильского парламента. Стыдно за тех, кто пытается нас учить свободе вероисповедания, а сам закрывает глаза на грубые нарушения", - заявил Эрдоган, пообещав, что его правительство будет иначе относиться к проживающим в Турции евреям, чем Израиль относится к арабам.

В своем выступлении президент Турции назвал опрометчивым обещание Дональда Трампа перенести посольство США из Тель-Авива в Иерусалим, и призвал его отказаться от этого плана.

"Мы прилагаем усилия к тому, чтобы Иерусалим вновь стал городом мира, спокойствия и безопасности", - заверил президент Турции участников форума.

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