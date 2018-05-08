Турция выступила против исключения из Корана призыва убивать евреев

Управление по делам религий Турции отвергло призыв французских политиков и общественных деятелей исключить из Корана строки, призывающие убивать представителей других религий, прежде всего – евреев. Об этом сообщает агентство Anadolu.

"Эти люди – западный аналог "Исламского государства". Кампания подстрекательства в отношении Священной книги мусульман – провокация, выражение презрения к исламу. Исключение из Корана части текста неприемлемо", - говорится в заявлении.

"Согласно Корану, жизнь является ценностью, к какой религии ни принадлежал бы человек. Несправедливое убийство одного человека ничем не отличается от истребления всего человечества. Призыв призван унизить мусульман. Он несет угрозу для всего мира", - утверждает руководство управления.

Манифест, получивший название "Против антисемитизма", был опубликован в апреле 2018 года. Под ним подписались 250 человек, в том числе - бывший президент Франции Николя Саркози, три бывших премьер-министра, бывший мэр Парижа.

В документе отмечается, что антисемитизм – не еврейская, а общефранцузская проблема. Франция стала ареной чудовищных антисемитских атак, подавляющая часть которых связана с исламом. "В стране Золя и Клемансо идет тихая этническая чистка – евреи вынуждены покидать свои дома. Но Франция без евреев - не Франция", - пишут авторы манифеста.

"Мы призываем исключить из Корана строки, призывающие к убийству евреев, христиан и неверующих. Эти строки устарели. Точно так же и второй Ватиканский собор осудил антисемитизм в Священном Писании, чтобы ни один фанатик не смог использовать его для защиты своих преступлений", - говорят французские политики и общественные деятели.

Ранее против манифеста выступило самое влиятельное учебное заведение суннитского направления ислама, каирский университет аль-Азхар. "Цитируемые в воззвании строки – это призыв не к убийствам, а декларация готовности дать ответ тем, кто притесняет правоверных", - заявили египетские богословы.





