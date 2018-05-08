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Ближний Восток

Турция выступила против исключения из Корана призыва убивать евреев

время публикации: 11:05 | последнее обновление: 11:38 блог версия для печати фото
Турция выступила против исключения из Корана призыва убивать евреев
Турция выступила против исключения из Корана призыва убивать евреев
Стамбул, Турция

Управление по делам религий Турции отвергло призыв французских политиков и общественных деятелей исключить из Корана строки, призывающие убивать представителей других религий, прежде всего – евреев. Об этом сообщает агентство Anadolu.

"Эти люди – западный аналог "Исламского государства". Кампания подстрекательства в отношении Священной книги мусульман – провокация, выражение презрения к исламу. Исключение из Корана части текста неприемлемо", - говорится в заявлении.

"Согласно Корану, жизнь является ценностью, к какой религии ни принадлежал бы человек. Несправедливое убийство одного человека ничем не отличается от истребления всего человечества. Призыв призван унизить мусульман. Он несет угрозу для всего мира", - утверждает руководство управления.

Манифест, получивший название "Против антисемитизма", был опубликован в апреле 2018 года. Под ним подписались 250 человек, в том числе - бывший президент Франции Николя Саркози, три бывших премьер-министра, бывший мэр Парижа.

В документе отмечается, что антисемитизм – не еврейская, а общефранцузская проблема. Франция стала ареной чудовищных антисемитских атак, подавляющая часть которых связана с исламом. "В стране Золя и Клемансо идет тихая этническая чистка – евреи вынуждены покидать свои дома. Но Франция без евреев - не Франция", - пишут авторы манифеста.

"Мы призываем исключить из Корана строки, призывающие к убийству евреев, христиан и неверующих. Эти строки устарели. Точно так же и второй Ватиканский собор осудил антисемитизм в Священном Писании, чтобы ни один фанатик не смог использовать его для защиты своих преступлений", - говорят французские политики и общественные деятели.

Ранее против манифеста выступило самое влиятельное учебное заведение суннитского направления ислама, каирский университет аль-Азхар. "Цитируемые в воззвании строки – это призыв не к убийствам, а декларация готовности дать ответ тем, кто притесняет правоверных", - заявили египетские богословы.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 29 апреля 2018 г.
Предложение исключить из Корана призыв убивать евреев возмутило мудрецов аль-Азхара
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 3 ноября 2014 г.
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