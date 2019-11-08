На юге Ирана силами ПВО сбит БПЛА

В пятницу, 8 ноября, власти Ирана сообщили, что на юге страны, в районе города Бендер-Махшехр (провинция Хузестан), был сбит беспилотный летательный аппарат.

Агентство Reuters отмечает, что пока не ясно, идет ли речь о военном или гражданском БПЛА. Тип беспилотника также не указывается.

Иранское агентство Tasnim передает, что неопознанный беспилотник был сбит силами противовоздушной обороны, батареей, обеспечивающей безопасность порта имама Хомейни.

Иранское агентство ISNA сообщает, что БПЛА был сбит после вторжения в воздушное пространство Ирана. Речь может идти о беспилотнике, взлетевшем с борта корабля в Персидском заливе, или с территории Ирака, Кувейта или Саудовской Аравии.

По данным иранского арабоязычного телеканала "Аль-Алам", для ликвидации БПЛА был задействован комплекс противовоздушной обороны среднего радиуса действия "Мерсад".

Губернатор провинции Хузестан Голямреза Шариати заявил агентству IRNA, что силами ПВО сбит иностранный беспилотник. Но он не назвал страну, которой мог принадлежать этот БПЛА.

Отметим, что к югу от города Бендер-Махшехр расположены стратегически важные иранские нефтяные предприятия и порты.

Информация уточняется.

Инцидент произошел вскоре после того, как морская коалиция, возглавляемая командованием Пятого флота ВМС США, начала патрулирование Персидского залива и Ормузского пролива совместно с кораблями военного флота Саудовской Аравии. В патрулировании также участвуют Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Великобритания, Австралия и Албания.

Напомним, что 20 июня 2019 года иранскими ПВО на юге страны, над районом Кух-Мубарак, был сбит американский БПЛА BAMS-D (прототип RQ-4A).

В декабре 2011 года около границы с Афганистаном иранцами был перехвачен американский беспилотник-невидимка RQ-170. Командование КСИР утверждало, что созданы иранские копии этого БПЛА, специалисты к такого рода заявлениям относятся скептически.

Кроме того, в разные годы иранские ПВО сбивали следующие БПЛА: американский MQ-1 Predator, американский RQ-7A Shadow 200, британский Phoenix, американские мини-БПЛА ScanEagle, Desert Hawk I/III и RQ-11A Raven. Утверждалось также, что в 2014 году иранцами был сбит израильский БПЛА Hermes 200, залетевший на иранскую территорию из Азербайджана.