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NEWSru.co.il :: Ближний Восток8 ноября 2019 г., 09:59

Морская коалиция совместно с саудовским флотом начала патрулирование Персидского залива

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Морская коалиция совместно с саудовским флотом начала патрулирование Персидского залива Морская коалиция совместно с саудовским флотом начала патрулирование Персидского залива Морская коалиция совместно с саудовским флотом начала патрулирование Персидского залива ВСЕ ФОТО

В пятницу, 8 ноября, морская коалиция, возглавляемая командованием Пятого флота ВМС США, начала патрулирование Персидского залива и Ормузского пролива совместно с кораблями военного флота Саудовской Аравии, сообщает газета "Аш-Шарк аль-Аусат".

На церемонии, приуроченной к началу нового этапа патрулирования, присутствовал командующий Пятым флотом ВМС США вице-адмирал Джим Маллой, а также представители командования других стран-участниц, в числе которых, помимо США и Саудовской Аравии, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Великобритания, Австралия и Албания.

Главная цель патрулирования: обеспечения безопасного прохода гражданских судов через Персидский залив, Ормузский пролив, Оманский залив и Баб-эль-Мандебский пролив. Вице-адмирал Маллой подчеркнул, что перед военным флотом в данном регионе не поставлены наступательные задачи.

Напомним, что принципиальное соглашение об участии флота Саудовской Аравии в этом патрулировании было достигнуто в сентябре. Тогда официальное саудовское агентство SPA писало: "Присоединение королевства к международному альянсу призвано поддержать региональные и международные усилия по сдерживанию и противостоянию угрозам судоходству и международной торговле, обеспечить глобальную энергетическую безопасность, гарантировать бесперебойные поставки энергоносителей, содействовать поддержанию мира и безопасности".

Силы так называемой "Международной коалиции по обеспечению судоходства" действуют в районе Ормузского пролива, Оманского залива, Аравийского моря и Баб-эль-Мандебского пролива. Вступление Саудовской Аравии в коалицию стало ответом на атаку 14 сентября беспилотных летательных аппаратов на принадлежащие компании Aramco нефтеперерабатывающие заводы. Ответственность за атаку взяли на себя йеменские хуситы. Однако власти США заявляли, что массированный удар был нанесен Ираном.

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