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Ближний Восток

Минздрав Газы: в результате действий израильских военных ранены более 20 человек

время публикации: 8 октября 2018 г., 19:48 | последнее обновление: 8 октября 2018 г., 20:25 блог версия для печати фото
Минздрав Газы: в результате действий израильских военных ранены более 20 человек
Минздрав Газы: в результате действий израильских военных ранены более 20 человек
Минздрав Газы: в результате действий израильских военных ранены более 20 человек

Минздрав сектора Газы сообщил, что в результате действий израильских военных 24 человека были ранены. Еще около 80 участникам акции протеста, проходящей на северном участке границы с Израилем, потребовалась медицинская помощь в связи с попаданием слезоточивого газа в дыхательные органы или глаза.

Тысячи жителей сектора Газы участвуют в акции протеста на северном участке границы с Израилем. По данным корреспондента новостной службы корпорации "Кан" Асафа Позайлова, на границе с Израилем находятся около четырех тысяч человек. Они требуют немедленного снятия блокады с палестинского анклава. Акция протеста сопровождается столкновениями с израильскими военнослужащими.

Участники "марша" жгут шины, а также бросают самодельные взрывные устройства и бутылки с зажигательной смесью в израильских военнослужащих. Также предпринимаются попытки прорыва границы.

Хамасовский "Палестинский информационный центр" передал, что группе арабов удалось преодолеть пограничное заграждение и проникнуть в "закрытую военную зону" возле базы ЦАХАЛа "Зиким". По другим источникам, преодолев границу группа подошла к наблюдательной вышке ЦАХАЛа, на которой никого в тот момент не было.

Военнослужащие применяют спецсредства для разгона демонстраций. По данным ПИЦ, несколько участников акции были ранены "снайперами ЦАХАЛа".

Кроме того, с северного побережья стартовала одиннадцатая по счету "флотилия возвращения". От 30 до 40 катеров и лодок покинули зону, отведенную для рыбной ловли. Радиостанция "Кан Бет" передала: с катеров ВМФ ЦАХАЛа был открыт огонь в сторону "флотилии" после того, как после того, как ее участники отказались покинуть воды Израиля и вернуться в Газу.

Пресс-служба ЦАХАЛа не комментирует события на границе с сектором Газы.

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