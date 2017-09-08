Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 8 сентября

События и происшествия, связанные с палестино-израильским конфликтом. Пятница, 8 сентября 2017 года. Информация обновляется по мере поступления.

Накануне в ходе операции ЦАХАЛа, проводимой бригадой "Йегуда" совместно с МАГАВ и израильской полицией, возле деревни Ятта было захвачено оружие: пистолет-пулемет "Карл Густав", а также пистолет и боеприпасы. Оружие было передано сотрудникам сил безопасности.

В ночь на пятницу, 8 сентября, в Тулькареме, военнослужащие ЦАХАЛа, сотрудники Общей службы безопасности, МАГАВ и полиции задержали подозреваемого в причастности к террористической деятельности и беспорядкам, угрожавшим безопасности гражданских лиц.