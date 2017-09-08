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Ближний Восток

Минобороны РФ объявило о ликвидации в Сирии "министра войны ИГ"

время публикации: 09:20 | последнее обновление: 09:20 блог версия для печати фото
Гулмурод Халимов

Утром в пятницу, 8 сентября, министерство обороны Российской Федерации сообщило, что в результате удара российской авиации по командному пункту террористов в районе Дир аз-Зура был ликвидирован "министр войны Исламского государства" Гулмурод Халимов.

"Халимова и еще троих влиятельных полевых командиров уничтожили во время совещания на командном пункте террористов. Среди них был и "амир Дир аз-Зура" Абу Мухаммад аш-Шимали, отвечавший за финансы и переброску завербованных новобранцев на тренировочные базы ИГ", – цитирует РИА Новости заявление минобороны РФ.

В сообщении также сказано, что в результате авиаудара были ликвидировали сорок рядовых боевиков и узел связи.

"После подтверждения полученной информации и проведения доразведки цели с авиабазы Хмеймим были подняты два самолетами Су-34 и Су-35 ВКС России, которые нанесли точечный авиационный удар бетонобойными бомбами", – заявили в российском оборонном ведомстве.

Гулмурод Халимов – таджикский военный деятель, полковник, бывший командир ОМОН МВД Таджикистана. В 2003-2014 годах в рамках американо-таджикского сотрудничества вместе с другими сотрудниками ОМОН проходил антитеррористические тренировочные курсы, организованные Государственным департаментом США, а также обучение в частной военной компании Blackwater. В 2015 году перешел на сторону Исламского государства. Воевал в Сирии и Ираке. В августе 2016 года Госдеп США предложил награду в размере до 3 миллионов долларов за информацию о местонахождении Халимова. 15 апреля 2017 года британская газета The Times со ссылкой на источник в военных кругах Ирака сообщила, что Халимов предположительно погиб в Мосуле в результате ракетного удара западной коалиции, эта информация тогда подтверждения не получила.

6 сентября 2017 года министерство обороны РФ сообщало, что в районе сирийского города Дир аз-Зур, где регулярная армия Сирии ведет наступление на позиции "Исламского государства" при поддержке российских военных, были найдены подтверждения того, что по меньшей мере один из крупных укрепленных районов удерживался боевиками ИГ – выходцами из бывшего СССР.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 6 сентября 2017 г.
Командование российских войск отчиталось об уничтожении 1.200 джихадистов
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 6 сентября 2017 г.
Минобороны РФ: в сирийском Дир аз-Зуре на стороне ИГ воюют выходцы из бывшего СССР







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