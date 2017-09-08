Удар по военному заводу в Сирии: Дамаск обратился в ООН, Москва молчит

Руководство Сирии направило письма на имя генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и председателя Совета безопасности ООН, в которых призвало осудить действия Израиля и положить конец "вопиющей израильской агрессии" в связи с атакой на предприятие в провинции Хама, в результате которой погибли двое военнослужащих и был причинен значительный ущерб, сообщает агентство SANA.

На момент публикации этого сообщения офис генсека ООН и СБ ООН не отреагировали на обращение Дамаска. Однако очевидно, что тема действий израильских военных в Сирии будет поднята в выступлениях представителей некоторых арабских стран и Ирана на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке, которая открывается 12 сентября. По всей видимости, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу с трибуны ООН также будет говорить о ситуации в Сирии и об угрозе, исходящей от Ирана и "Хизбаллы".

С комментарием по поводу воздушного удара по цели около города Масьяф выступил и МИД Сирии. Текст заявления сирийского внешнеполитического ведомства мало отличается от опубликованного ранее сообщения командования армии Сирии. В сирийском МИДе также обвинили Израиль в "отчаянной попытке поднять моральный дух агентов Израиля из террористических организаций".

МИД Сирии заявляет, что позиция СБ ООН, не налагающего никаких санкций на Израиль, является неприемлемой.

При этом Дамаск воздерживается от какой-либо критики в отношении Москвы. Между тем, по прошествии более чем суток после воздушного удара по военному объекту около Масьяфа МИД РФ не опубликовал никаких комментариев по поводу этого инцидента. Не комментировали происшедшее ни президент России Владимир Путин, ни члены российского правительства.

Официальный Иерусалим также воздерживается от комментариев. Израиль не брал на себя ответственность за этот авиаудар.

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман 7 сентября эфире радиостанции 100 FM, комментируя информацию иностранных СМИ об авиаударе израильских ВВС по сирийскому военному заводу, заявил, что в Сирии каждый день что-то взрывается и кто-то гибнет. "Это внутрисирийские проблемы", – сказал он, подчеркнув, что Израиль не ищет авантюр и ему не нужна война с Сирией. "Вместе с тем, мы твердо намерены не дать нашим врагам возможности и даже намека на возможность нанести ущерб безопасности Израиля и его жителей. Мы сделаем все, чтобы предотвратить создание шиитского коридора между Тегераном и Дамаском", – заявил Либерман.

С осуждением действий израильских военных выступили Тегеран и "Хизбалла". Руководство палестинской террористической организации ХАМАС заявило, что осуждает любую агрессию против арабского мусульманского государства.

Но дипломатические ведомства подавляющего большинства влиятельных арабских стран предпочли воздержаться от каких-либо комментариев.

Удар по военному предприятию в провинции Хама (западная Сирия) 7 сентября 2017 года

Судя по сообщению командования сирийской армии, 7 сентября 2017 года в 2:42 из воздушного пространства Ливана израильские самолеты выпустили несколько ракет по предприятию, расположенному около Масьяфа. В результате воздушной атаки были убиты двое военнослужащих, причинен значительный ущерб. Сведений о самом предприятии не публиковалось.

Одним из первых об израильском авиаударе по предприятию на западе Сирии сообщил в своем твиттере эксперт-арабист Чарльз Листер, считающийся ведущим специалистом по Сирии. Он написал: "Этой ночью Израиль разрушил сирийское предприятие "Аль-Тала", вовлеченное в программу по созданию химического оружия SSRC, в результате авиаудара к востоку от Масьяфа, провинция Хама".

Судя по имеющейся информации, целью атаки было предприятие Сирийского научно-исследовательского центра (Syrian Scientific Studies and Research Center, SSRC), на котором, при содействии иранских специалистов, разрабатывалось не только химическое, но и биологическое оружие.

Это было первое сообщение об ударе ЦАХАЛа по цели в Сирии с начала июля 2017 года, после вступления в силу соглашения о прекращении огня в сирийских зонах деэскалации.

Масьяф находится в нескольких десятках километров от порта Тартус, где расположена российская военно-морская база, и от авиабазы Хмеймим, где дислоцируются российские военные самолеты, для обеспечения безопасности которых задействованы системы ПВО С-300 и С-400.

Напомним, что 10 лет назад, 5 сентября 2007 года, израильские ВВС уничтожили в Сирии строившийся ядерный реактор. Факт проведения этой операции позже был подтвержден.

30 января 2016 года был атакован центр SSRC, где разрабатывалось химическое и биологическое оружие.

Удары по Сирии в 2013-2017 годах, осуществленные ЦАХАЛом или приписываемые израильской армии

2017 год

7 сентября. Атакован объект около города Масьяф. Сирийские источники утверждают, что израильские ВВС уничтожили завод, на котором разрабатывалось химическое оружия.

2 июля. Армия обороны Израиля нанесла удар по артиллерийской позиции правительственной армии Сирии в северной части Голанских высот. Этот удар был ответом на минометный обстрел Голанских высот.

30 июня. ВВС ЦАХАЛа нанесли ответный удар по огневой точке, откуда был произведен минометный обстрел Голанских высот.

28 июня. В ответ на падение минометного снаряда на Голанах ЦАХАЛ обстрелял огневую точку сирийской армии.

26 июня. Армия обороны Израиля нанесла ответный удар по позициям сирийской армии после очередного минометного обстрела израильской территории Голанских высот.

25 июня. В ответ на падение минометных снарядов на израильской территории Голанских высот, ЦАХАЛ нанес серию ударов по позициям армии Асада.

24 июня. В ответ на падение минометных снарядов в территории Голанских высот, ЦАХАЛ атаковал позиции сирийской армии.

27 мая. Нанесен удар по цели к северу от Кунейтры. Есть убитые. Сирийские оппозиционные СМИ заявляют, что речь идет об атаке израильского БПЛА. "Хизбалла" опровергает.

27 апреля. Мощные взрывы в районе аэропорта Дамаска. Сирийская оппозиция заявляет об очередном ударе ЦАХАЛа. Уничтожены склады "Хизбаллы".

23 апреля. "Аль-Джазира" утверждает, что ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в Сирии. Дамаск заявляет о трех убитых боевиках в районе Кунейтры.

21 апреля. ЦАХАЛ нанес удар по позициям сирийской армии в ответ на минометный обстрел израильской территории.

7 апреля. Сирийские оппозиционные СМИ утверждают, что израильские ВВС нанесли удары по объектам "Хизбаллы" в горном массиве Каламун, в районе Джаруд аль-Мара, а также около населенного пункта Флита.

6 апреля. Сирийские оппозиционные СМИ утверждают, что израильские ВВС нанесли удары по объектам "Хизбаллы" и армии Асада в районе горного массива Каламун и в районе Дараа.

22 марта. Сирийские оппозиционные СМИ утверждают, что израильские ВВС нанесли удары по целям в районе Дамаска.

19 марта. По данным арабских СМИ, вечером израильские ВВС нанесли удар по цели около Кунейтры, уничтожив автомобиль, в котором находился один из лидеров группировки "Силы защиты отечества". Сообщалось также, что поздно вечером были нанесены удары по целям в районе горного массива Каламун, где были атакованы батареи ПВО и позиции "Хизбаллы".

17 марта. ЦАХАЛ сообщает о нанесении ударов по нескольким целям в Сирии. По данным арабских СМИ, целью атаки были склады ракетных вооружений "Хизбаллы". Сирийские ПВО применили против израильских самолетов ЗРК С-200. Одна из сирийских ракет была сбита системой ПРО "Хец". Никто из израильтян не пострадал.

22 февраля. Нанесен воздушный удар по объектам в районе Аль-Ктейфе.

13 января. Нанесен удар по военному аэродрому Меззе и еще нескольким целям в окрестностях Дамаска.

2016 год

7 декабря. Атакован объект в районе военного аэродрома в Дамаске. Согласно сообщениям арабских СМИ, для атаки израильские военные использовали ракеты "земля-земля".

6 декабря. Удар нанесен по объекту "Хизбаллы" в районе города Эз-Забадани.

30 ноября. Атакована колонна грузовиков в районе Дамаска. Удар был нанесен также по укреплению армии Асада в столице Сирии.

28 ноября ВВС ЦАХАЛа атаковали объект организации "Исламское государство" на сирийской территории. Удару подверглось заброшенное здание, ранее принадлежавшее ООН, которое террористы использовали для обстрела военнослужащих ЦАХАЛа.

27 ноября. Израильские военные открыли огонь по целям на сирийской территории после обстрела военнослужащих, патрулировавших границу в юго-восточной части Голанских высот и падения трех минометных снарядов на израильской территории. ВВС ЦАХАЛа уничтожили транспортное средство террористов, обстрелявших солдат, четверо боевиков группировки "Шухада аль-Ярмук" убиты.

9 ноября. ЦАХАЛ атаковал батарею сирийской артиллерии. Удар последовал в ответ на разрыв минометного снаряда на израильской территории.

14 сентября. Военно-воздушные силы Армии обороны Израиля нанесли удар по цели на территории Сирии. Действия израильских ВВС стали реакцией на минометные обстрелы израильской территории.

13 сентября. В ответ на минометный обстрел территории Израиля ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по артиллерийской батарее правительственной армии Сирии. ПВО Сирии выпустили две ракеты по израильским самолетам.

10 сентября. ВВС ЦАХАЛа атаковали артиллерийские позиции правительственной армии Сирии в ответ на обстрел территории Израиля.

8 сентября. ВВС ЦАХАЛа атаковали минометную позицию правительственной армии Сирии. Авиаудар стал реакцией на обстрел территории Израиля.

4 сентября. В ответ на минометный обстрел ЦАХАЛ нанес удар по территории Сирии. Целью атаки стала огневая точка артиллерии сирийской армии.

22 августа. В ответ на минометный обстрел ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по позициям сирийской армии в центральной части Голанских высот.

3 августа. Арабские источники сообщают, что в районе Маарба, к северу от Дамаска, самолеты ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по конвою "Хизбаллы", перевозившему оружие.

20 июля. Катарский телеканал "Аль-Джазира" сообщил, что израильские военные самолеты нанесли удар по зданию сирийской полиции в Кунейтре, штабу партии "Баас" и другим целям. ЦАХАЛ не комментирует.

6 июля. Вертолет обстрелял Кунейтру. В публикациях некоторых сирийских СМИ было заявлено, что атака была осуществлена израильскими военными.

4 июля. Израильские военные атаковали позиции сирийской армии неподалеку от израильской границы после обстрела в районе пограничного забора. Информации о причиненном ущербе или жертвах нет. О факте нанесения удара ЦАХАЛ объявил официально.

19 июня. SOHR со ссылкой на сирийскую оппозицию сообщает, что ВВС ЦАХАЛа к западу от Дараа уничтожили установку ПВО, которую боевики "Исламского фронта" захватили у регулярной сирийской армии.

4 июня. Нанесен воздушный удар по базе ПВО в районе Шеншара, к югу от Хомса. СМИ приписали эту атаку израильским ВВС. Дамаск воздержался от комментариев.

11 мая. В районе международного аэропорта Дамаска в результате взрыва убит глава спецслужб "Хизбаллы" Мустафа Бадр ад-Дин. СМИ "Хизбаллы" первоначально обвинили Израиль в осуществлении этой атаки, но позже руководство "Хизбаллы" объявило, что гибель Бадр ад-Дина и его помощников стала следствием артиллерийского обстрела, осуществленного сирийской оппозицией. Военные эксперты выражали сомнение по поводу официальной версии, озвученной "Партией Аллаха".

18 февраля. SOHR сообщает, что израильские военные выпустили три ракеты по цели на шоссе Дамаск-Дараа.

9 февраля. "Аль-Джазира" сообщает, что ВВС ЦАХАЛа атаковали боевиков "Хизбаллы" на шоссе Дамаск-Хомс.

2015 год

26 декабря. Сирийские СМИ сообщают, что израильские ВВС атаковали семь целей в горах Каламун. Утверждается, что удары наносились по объектам боевиков "Хизбаллы".

20 декабря. В районе Джармана (к югу от Дамаска) в результате авиаудара разрушено здание, убиты не менее 9 человек – командиры и боевики "Хизбаллы". Среди убитых Самир Кунтар, руководивший действиями боевиков "Хизбаллы" на сирийской части Голанских высот, и полевой командир Фархан Шаалан.

4 декабря. Воздушный удар по колонне грузовых автомобилей, перевозивших ракеты в районе Аль-Катифы к северу от Дамаска.

29 ноября. Воздушный удар по позициям сирийской армии и "Хизбаллы" в приграничном районе Каламун.



23 ноября. Воздушный удар по смешанному гарнизону "Хизбаллы" и регулярной армии Сирии в районе деревни Рас аль-Маара.

11 ноября. Сирийские и ливанские СМИ сообщили, что израильские ВВС нанесли серию ударов по цели в районе дамасского аэропорта. Предположительно, были уничтожены иранские вооружения, предназначенные для "Хизбаллы".

30 октября. Сирийская оппозиция сообщила, что ВВС Израиля нанесли удары по территории Сирии. Удары наносились по позициям правительственных войск и ливанской террористической группировки "Хизбалла".

21 августа. ВВС ЦАХАЛа атаковали 14 объектов правительственной армии Сирии, расположенные на Голанских высотах. Это стало ответом на ракетный обстрел израильской территории.

20 августа. Сирийское государственное новостное агентство SANA поздно вечером в четверг, 20 августа, сообщило о нанесении военно-воздушными силами ЦАХАЛа ударов по территории Сирии. Согласно сообщению, атаке подверглись два административных здания в Кунейтре. Эта операция стала ответом на ракетный обстрел Израиля.

29 июля. Ливанские СМИ сообщили, что ВВС ЦАХАЛа уничтожили автомобиль с боевиками в районе Кунейтры. Пять боевиков были убиты.

27 апреля. По данным арабских СМИ, ВВС ЦАХАЛа уничтожили к северу от Дамаска склад ракет Scud, предназначенных для "Хизбаллы". На сирийской территории есть убитые и раненые.

26 апреля. Вечером на сирийской территории около израильской границы ударом с воздуха уничтожена группа террористов, закладывавших мину.

25 апреля. По данным арабских СМИ, израильские самолеты бомбили склады с ракетами сирийской армии и ливанской группировки "Хизбалла". Сообщается о гибели одного человека.

2 апреля. Агентство DPA передало, что военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по позициям сирийской армии под Хомсом.

28 января. Израильские ВВС атаковали артиллерийские позиции сирийской правительственной армии в ответ на недавний ракетный обстрел израильской территории.

18 января. Две ракеты выпущены с воздуха в направлении цели, находившейся в районе Кунейтры. В результате атаки были убиты высокопоставленные командиры "Хизбаллы" и иранские офицеры.

2014 год

7 декабря. Самолеты ВВС ЦАХАЛа нанесли удар конвою "Хизбаллы", перевозившему из Сирии в Ливан партию ракет российского производства, предназначавшуюся для "Хизбаллы". По данным арабских СМИ, жертвами атаки стали двое боевиков "Хизбаллы". Эта информация противоречит заявлению официального Дамаска, согласно которому в результате атаки не было погибших.

24 февраля. Взрыв в районе сирийско-ливанской границы. Целью атаки стал конвой "Хизбаллы", перевозивший из Сирии в Ливан партию ракет класса "земля-земля", способных нести более мощные боеголовки, чем практически все ракеты, имевшиеся в распоряжении шиитской террористической группировки. В результате авианалета были убиты четверо активистов "Хизбаллы".

27 января. Мощный взрыв в районе Латакии. СМИ утверждали, что был взорван склад с ракетами ЗРК С-300 российского производства.

2013 год

31 октября. Под Латакией был взорван склад с оружием, на котором, предположительно, хранились ракеты комплекса SA-3 (по классификации NATO) – он же ракетный комплекс С-125 "Нева" или, в экспортном варианте, "Печора", предназначенный для "Хизбаллы".

21 октября. По данным кувейтского издания "Аль-Джарида", военно-воздушные силы Армии обороны Израиля в районе сирийско-ливанской границы разбомбили несколько грузовиков, которые везли некие военные грузы для "Хизбаллы". Информация не получила подтверждения из других источников.

5 июля. К востоку от Латакии, в Сирии, ударом с воздуха был уничтожен склад ракетных вооружений (по данным СМИ, там хранились противокорабельные ракеты "Яхонт" российского производства).

5 мая. Нанесена серия ударов с воздуха по военным объектам к северо-западу от Дамаска, в районе Джемайя (по оценкам СМИ, были атакованы более 40 объектов, в том числе штаб 4-й дивизии армии Сирии, подземные бункеры с ракетами Scud, базы 104-й и 105-й бригад и т.д.). Сообщалось также о воздушных ударах по целям в Сирии в ночь на 4 мая.

30 января. В результате авиаудара по целям в Сирии была уничтожена автоколонна, в которой находились ракеты SA-17 ("Бук-М1-2"), предназначенные для "Хизбаллы", тогда же был нанесен значительный ущерб центру SSRC, где разрабатывалось химическое и биологическое оружие.

Удары по объектам террористических организаций в 2013-2015 годах в Ливане и Судане, осуществленные или приписываемые ЦАХАЛу

2015 год

20 декабря. В ответ на ракетный обстрел израильской территории был нанесен артиллерийский удар по позициям боевиков в южном Ливане.

5 мая. Выходящая в Лондоне арабская газета "Аль-Араби аль-Джадид" сообщила со ссылкой на военные источники в Судане, что израильские ВВС атаковали объекты на территории страны. В публикации говорилось, что атаке подверглись завод по производству ракет Scud, колонна, двигавшаяся от этого предприятия, а также ракетный склад. В сообщении отмечалось, что суданские ПВО пытались сбить самолет, атаковавший эти объекты, но подтверждений о том, что этот самолет был сбит, не поступало. Пресс-секретарь армии Судана утверждал, что никакие объекты на земле в районе Хартума поражены не были. Официальный Иерусалим не комментировал эти публикации и заявления.

28 января. ВВС ЦАХАЛа, а также наземные силы израильской армии атаковали позиции террористов "Хизбаллы" в Ливане, сообщила армейская пресс-служба. Согласно заявлению пресс-службы, удары были нанесены в ответ на обстрел армейского джипа неподалеку от деревни Раджар.

2013 год

29 декабря. Армии обороны Израиля нанесла ответный удар после ракетного обстрела Кирьят-Шмоны. Согласно сообщению телеканала "Аль-Манар", принадлежащего "Хизбалле", десятки снарядов были выпущены по району Уата аль-Хиям, откуда велся обстрел. Ливанские власти не сообщали о жертвах или разрушениях.

Химическое оружие в Сирии, по состоянию на 2017 год

29 июня 2017 года миссия Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по установлению фактов применения химического оружия в Сирии подтвердила, что начале апреля в районе Хан Шейхуна был применен зарин.

На этом фоне Госдепартамент США обвинил Дамаск в том, что, вопреки достигнутым ранее договоренностям, программа создания химических вооружений в Сирии не было ликвидирована.

Похожий отчет был опубликован ОЗХО 19 апреля. Но тогда не публиковались выводы об очевидном боевом применении зарина.

4 апреля 2017 года в результате авиаудара и последующего химического заражения местности в Хан Шейхуне, в провинции Идлиб, погибли около 90 человек (в их числе до 30 детей), примерно 560 были госпитализированы с отравлениями, ранениями и травмами. США возложили ответственность за эту химическую атаку на режим Асада. Минобороны РФ утверждало, что сирийская авиация разбомбила склад химоружия, принадлежавший террористам, и это привело к заражению местности. Позже Москва заявляла, что необходимо тщательное независимое расследование происшедшего до выдвижения каких-либо версий и обвинений и обвиняла Вашингтон в нежелании провести такое расследование.

В ночь на 7 апреля эсминцы ВМС США Ross и Porter выпустили 59 крылатых ракет Tomahawk по авиабазе Шайрат, расположенной примерно в 30 км от города Хомс. Авиабаза Шайрат была выбрана в качестве объекта ракетной атаки, поскольку именно ее сирийская авиация использует для вылетов на боевые операции в провинции Идлиб.

Минобороны США подчеркивало, что ракетный удар был ответом на применение химического оружия против мирных граждан и что власти Сирии впредь будут осмотрительней с принятием решений о подобных атаках.

15 апреля британская газета Telegraph опубликовала сведения о химическом оружии режима Башара Асада, предоставленные беглым сирийским бригадным генералом Заэром ас-Сакатом, который до 2013 года командовал подразделением химических войск 5-й дивизии армии Сирии. Как утверждает ас-Сакат, в 2013 году сирийские власти скрыли от Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) сотни тонн химического оружия. По сведениям беглого офицера, у режима Асада было не менее 2 тысяч тонн боевых отравляющих веществ, но Дамаск признал наличие лишь 1,3 тысячи тонн таких веществ. Заэр ас-Сакат заявлял, что на тайных складах в Сирии после "зачистки" страны от химоружия остались по меньшей мере 700 тонн зарина и других отравляющих веществ, а также прекурсоров (веществ, участвующих в химической реакции, приводящей к образованию целевого вещества). Он говорит, что эти запасы были тайно вывезены на укрепленные склады в горах около Хомса и в прибрежный город Джабла, расположенный неподалеку от порта Тартус. Ас-Сакат утверждал также, что сирийская армия по-прежнему располагает авиабомбами, способными нести химические заряды, и ракетами класса Scud с боеголовками для химических зарядов.

В Дамаске и Москве заявляли, что обвинения в наличии у армии Асада химоружия и средств его применения голословны. При этом сирийские и российские власти неоднократно утверждали, что такое оружие есть у боевиков террористических группировок, действующих в Сирии.





