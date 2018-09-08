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Ближний Восток

США прекратили оказывать финансовую помощь больницам Восточного Иерусалима

время публикации: 8 сентября 2018 г., 10:51 | последнее обновление: 8 сентября 2018 г., 21:06 блог версия для печати фото
Глазная больница Св. Иоанна
Больница Августы Виктории
Дональд Трамп

Соединенные Штаты объявили, что прекращают оказывать финансовую помощь больницам Восточного Иерусалима. Предполагалось, что эти больницы получат более 20 миллионов долларов США в соответствии с бюджетом внешней помощи, утвержденным Конгрессом США, однако администрация Трампа приняла решение полностью отменить финансирование, сообщает "Гаарец".

В пятницу, 7 сентября, пресс-секретарь госдепартамента Алессия Динкель сообщила об этом, подчеркнув, что 25 миллионов долларов, ранее выделяемые для помощи больницам, будут направлены на другие приоритетные нужды.

Администрация Трампа в течение нескольких недель обсуждала "непростой вопрос" о возможном прекращении финансирования больниц в Восточном Иерусалиме, поскольку некоторые из этих медицинских учреждений поддерживаются влиятельными христианскими организациями в Соединенных Штатах.

В четверг, 6 сентября, президент Дональд Трамп заявил, что его администрация замораживает финансовую помощь палестинцам, чтобы, воздействуя на них таким образом, убедить вернуться к переговорам с Израилем под руководством США. "Я сказал им: мы не платим вам, пока не заключим сделку", - сказал президент США.

По данным Всемирной организации здравоохранения, сеть, состоящая из шести больниц в Восточном Иерусалиме, предоставляет медицинские услуги палестинцам, не имеющим возможности обратиться за помощью в аналогичные учреждения на Западном берегу и в секторе Газы.

Дейв Харден, бывший американский чиновник, возглавлявший работу Агентства международного развития (USAID) на Западном берегу и в секторе Газы при администрации Обамы, сказал, что сокращение финансирования может стать причиной "краха" больницы Августы Виктории и глазной больницы Св. Иоанна.

Напомним, 31 августа администрация Трампа объявила о полном прекращении финансирования организации ООН по оказанию помощи палестинским беженцам UNRWA.



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