США прекратили оказывать финансовую помощь больницам Восточного Иерусалима

Соединенные Штаты объявили, что прекращают оказывать финансовую помощь больницам Восточного Иерусалима. Предполагалось, что эти больницы получат более 20 миллионов долларов США в соответствии с бюджетом внешней помощи, утвержденным Конгрессом США, однако администрация Трампа приняла решение полностью отменить финансирование, сообщает "Гаарец".

В пятницу, 7 сентября, пресс-секретарь госдепартамента Алессия Динкель сообщила об этом, подчеркнув, что 25 миллионов долларов, ранее выделяемые для помощи больницам, будут направлены на другие приоритетные нужды.

Администрация Трампа в течение нескольких недель обсуждала "непростой вопрос" о возможном прекращении финансирования больниц в Восточном Иерусалиме, поскольку некоторые из этих медицинских учреждений поддерживаются влиятельными христианскими организациями в Соединенных Штатах.

В четверг, 6 сентября, президент Дональд Трамп заявил, что его администрация замораживает финансовую помощь палестинцам, чтобы, воздействуя на них таким образом, убедить вернуться к переговорам с Израилем под руководством США. "Я сказал им: мы не платим вам, пока не заключим сделку", - сказал президент США.

По данным Всемирной организации здравоохранения, сеть, состоящая из шести больниц в Восточном Иерусалиме, предоставляет медицинские услуги палестинцам, не имеющим возможности обратиться за помощью в аналогичные учреждения на Западном берегу и в секторе Газы.

Дейв Харден, бывший американский чиновник, возглавлявший работу Агентства международного развития (USAID) на Западном берегу и в секторе Газы при администрации Обамы, сказал, что сокращение финансирования может стать причиной "краха" больницы Августы Виктории и глазной больницы Св. Иоанна.

Напомним, 31 августа администрация Трампа объявила о полном прекращении финансирования организации ООН по оказанию помощи палестинским беженцам UNRWA.





