Террорист, ранивший израильтян в Азуне, сдался палестинским властям

В ночь на воскресенье, 8 сентября, поступила информация о том, что палестинский араб, подозреваемый в нападении на израильтян в деревне Азун, сдался представителям палестинских властей.

По состоянию на утро воскресенья, неизвестно, был ли он передан израильтянам. Имя террориста пока не публикуется.

Как сообщалось ранее, 7 сентября около 12:00 военнослужащие региональной бригады "Эфраим" эвакуировали из деревни Азун двух израильтян, получивших ножевые ранения. Военнослужащие оказали раненым первую помощь и передали парамедикам службы "Маген Давид Адом", которые доставили раненых в больницу "Меир" в Кфар-Сабе.

Через несколько часов после эвакуации пострадавших военные заявили, что речь идет о теракте: террорист, вооруженный ножом, напал на двух израильтян, приехавших в деревню Азун на прием к местному стоматологу. 17-летний юноша получил множественные ножевые ранения верхней части туловища, его состояние оценивается врачами как тяжелое. 60-летний мужчина, его отец, был легко ранен в руку. Позднее он рассказал, что врач, на прием к которому они с сыном пришли, оказал им помощь, сбив с ног нападавшего.

Как передавала новостная служба корпорации "Кан", врач-стоматолог, спасший израильтян, был допрошен сотрудниками службы безопасности.

Палестинские СМИ сообщали, что к этому врачу часто обращаются русскоязычные израильтяне, так как "врач говорит по-русски".





