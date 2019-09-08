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Ближний Восток

Террорист, ранивший израильтян в Азуне, сдался палестинским властям

время публикации: 07:26 | последнее обновление: 07:35 блог версия для печати фото
В Азуне, на месте происшествия. 7 сентября 2019 года
В Азуне, на месте происшествия. 7 сентября 2019 года
В Азуне, на месте происшествия. 7 сентября 2019 года

В ночь на воскресенье, 8 сентября, поступила информация о том, что палестинский араб, подозреваемый в нападении на израильтян в деревне Азун, сдался представителям палестинских властей.

По состоянию на утро воскресенья, неизвестно, был ли он передан израильтянам. Имя террориста пока не публикуется.

Как сообщалось ранее, 7 сентября около 12:00 военнослужащие региональной бригады "Эфраим" эвакуировали из деревни Азун двух израильтян, получивших ножевые ранения. Военнослужащие оказали раненым первую помощь и передали парамедикам службы "Маген Давид Адом", которые доставили раненых в больницу "Меир" в Кфар-Сабе.

Через несколько часов после эвакуации пострадавших военные заявили, что речь идет о теракте: террорист, вооруженный ножом, напал на двух израильтян, приехавших в деревню Азун на прием к местному стоматологу. 17-летний юноша получил множественные ножевые ранения верхней части туловища, его состояние оценивается врачами как тяжелое. 60-летний мужчина, его отец, был легко ранен в руку. Позднее он рассказал, что врач, на прием к которому они с сыном пришли, оказал им помощь, сбив с ног нападавшего.

Как передавала новостная служба корпорации "Кан", врач-стоматолог, спасший израильтян, был допрошен сотрудниками службы безопасности.

Палестинские СМИ сообщали, что к этому врачу часто обращаются русскоязычные израильтяне, так как "врач говорит по-русски".



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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 8 сентября 2019 г.
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