18+
8 сентября 2019 г.
последняя новость: 09:17
Валите отсюда, маленькие гои!
В ожидании Либермана
Как Израиль избежал третьей ливанской войны
Третий случай смерти от вейпа зафиксирован в США
Турецкая пицца с мясной начинкой
Почему Серебренникова называют мастером эпатажа
Ширвиндт развелся с супругой
Еврейская треска
"Наша борьба классовая". Интервью с Амиром Перецем
"Хизбалла" подчиняется приказам из Москвы
Атака на Израиль: цели провокации "Хизбаллы"
Европа "юденрайн"
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
07:26 Террорист, ранивший израильтян в Азуне, сдался палестинским властям
07:07 Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 8 сентября
05:42 ПИЦ: ЦАХАЛ атаковал в Газе позиции "Батальона 11" и объект "Иса аль-Батран"
00:17 ВВС ЦАХАЛа нанесли серию ударов по сектору Газы
09:54 Иран: в течение двух месяцев все центрифуги будут введены в эксплуатацию
05:49 СМИ: ЦАХАЛ атаковал позиции боевиков на севере и востоке сектора Газы
21:53 Хамасовский ПИЦ подвел итоги "марша возвращения"
19:06 ПИЦ: на границе сектора Газы убиты двое участников "марша"
09:49 На границе Газы пройдет 73-й этап "марша возвращения"
08:02 Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 6 сентября
Загрузка...
Ближний Восток

ВВС ЦАХАЛа нанесли серию ударов по сектору Газы

время публикации: 00:17 | последнее обновление: 07:11 блог версия для печати фото
ВВС ЦАХАЛа нанесли серию ударов по сектору Газы
ВВС ЦАХАЛа нанесли серию ударов по сектору Газы
ВВС ЦАХАЛа нанесли серию ударов по сектору Газы

Военно-воздушные силы Армии обороны Израиля поздно вечером в субботу, 7 сентября, нанесли серию ударов по целям в секторе Газы.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что атаке подверглись несколько объектов террористической организации ХАМАС в северной и центральной частях сектора.

Удары ВВС являются реакцией на проникновение на территорию Израиля беспилотника, запущенного боевиками из Газы в субботу днем, отмечается в сообщении армейской пресс-службы. ЦАХАЛ возлагает на ХАМАС ответственность за любые диверсии на границе Газы, так как именно эта организация с лета 2007 года контролирует сектор.

Хамасовский "Палестинский информационный центр" сообщает, что минувшей ночью израильские самолеты атаковали позиции "Батальона 11" и объект "Иса аль-Батран" в центральной части сектора Газы. По этим целям были выпущены несколько ракет. Причинен значительный ущерб, но пострадавших нет. Кроме того, как передает ПИЦ, израильские военные самолеты обстреляли позиции "Бригад Изаддина аль-Касама" к северо-западу от Бейт-Лахии в северной части сектора Газы.

Агентство Maan передает, что израильские военные самолеты поздно вечером атаковали несколько объектов на севере, востоке и в центральной части сектора Газы. В частности, одна ракеты были выпущена по цели около лагеря беженцев Нуссейрат в центральной части Газы. Затем боевые катера ЦАХАЛа запустили несколько осветительных ракет около побережья сектора. А позже израильский самолет атаковал еще несколько целей в различных районах Газы.

Накануне днем возле разделительного забора беспилотник, запущенный террористами из Газы, сбросил взрывное устройство в направлении транспортного средства ЦАХАЛа и сразу же вернулся в воздушно пространство сектора. В результате инцидента никто не пострадал, материальный ущерб причинен не был. По неофициальным данным, запуск БПЛА осуществили боевики "Исламского джихада".



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 7 сентября 2019 г.
ВВС ЦАХАЛа атаковали террористов, запустивших беспилотник из сектора Газы





  Rating@Mail.ru  
Воскресенье, 8 сентября 2019 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2019