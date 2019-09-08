ВВС ЦАХАЛа нанесли серию ударов по сектору Газы

Военно-воздушные силы Армии обороны Израиля поздно вечером в субботу, 7 сентября, нанесли серию ударов по целям в секторе Газы.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что атаке подверглись несколько объектов террористической организации ХАМАС в северной и центральной частях сектора.

Удары ВВС являются реакцией на проникновение на территорию Израиля беспилотника, запущенного боевиками из Газы в субботу днем, отмечается в сообщении армейской пресс-службы. ЦАХАЛ возлагает на ХАМАС ответственность за любые диверсии на границе Газы, так как именно эта организация с лета 2007 года контролирует сектор.

Хамасовский "Палестинский информационный центр" сообщает, что минувшей ночью израильские самолеты атаковали позиции "Батальона 11" и объект "Иса аль-Батран" в центральной части сектора Газы. По этим целям были выпущены несколько ракет. Причинен значительный ущерб, но пострадавших нет. Кроме того, как передает ПИЦ, израильские военные самолеты обстреляли позиции "Бригад Изаддина аль-Касама" к северо-западу от Бейт-Лахии в северной части сектора Газы.

Агентство Maan передает, что израильские военные самолеты поздно вечером атаковали несколько объектов на севере, востоке и в центральной части сектора Газы. В частности, одна ракеты были выпущена по цели около лагеря беженцев Нуссейрат в центральной части Газы. Затем боевые катера ЦАХАЛа запустили несколько осветительных ракет около побережья сектора. А позже израильский самолет атаковал еще несколько целей в различных районах Газы.

Накануне днем возле разделительного забора беспилотник, запущенный террористами из Газы, сбросил взрывное устройство в направлении транспортного средства ЦАХАЛа и сразу же вернулся в воздушно пространство сектора. В результате инцидента никто не пострадал, материальный ущерб причинен не был. По неофициальным данным, запуск БПЛА осуществили боевики "Исламского джихада".





