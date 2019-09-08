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Ближний Восток

Reuters: на "складе" в Тегеране, на который указывал Нетаниягу, найдены следы урана

время публикации: 19:36 | последнее обновление: 20:11 блог версия для печати фото
выступлении Биньямин Нетаниягу на Генассамблее ООН
Reuters: на "складе" в Тегеране, на который указывал Нетаниягу, найдены следы урана
Reuters: на "складе" в Тегеране, на который указывал Нетаниягу, найдены следы урана

Сотрудники МАГАТЭ обнаружили на том самом "секретном ядерном складе" в Тегеране, о котором упоминал в своем выступлении на Генассамблее ООН глава израильского правительства Биньямин Нетаниягу, следы урана, сообщает Reuters со ссылкой на двух дипломатов, осведомленных о работе МАГАТЭ.

Власти Ирана, несмотря на требование МАГАТЭ пока не объяснили наличие урана на этом объекте.

По данным источников информационного агенства, речь идет о низкообогащенном уране.

Инспекторы МАГАТЭ взяли пробы со склада в апреле этого года. В штабе МАГАТЭ в Вене тогда заявили журналистам: "Тот факт, что Иран пустил инспекторов на объект, свидетельствует, что "ядерное соглашение" до сих пор действует".

В сентябре 2018 года, выступая на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке, глава израильского правительства Биньямин Нетаниягу сообщил, что у Израиля имеются сведения об еще одном ядерном хранилище в Тегеране. Нетаниягу показал фотографию объекта, назвал его адрес и указал местоположение на карте.

"Когда я выступал здесь три года назад, Израиль был одинок среди наций мира. Из почти 200 стран, заседающих в этом зале, только Израиль выступил против сделки с Ираном. Мы были против, поскольку она угрожала будущему Израилю, пролагала путь Ирану к ядерному оружию", – сказал Нетаниягу с трибуны ООН. Он напомнил, что в начале года израильская разведка похитила из Тегерана тысячи документов из секретного ядерного архива, доказывающих, что Иран продолжает работать над созданием ядерного оружие и пытается обмануть международное сообщество. Израиль поделился этими документами с частью европейских держав и МАГАТЭ.

Нетаниягу отметил, что с момента представления ядерного архива Ирана прошло несколько месяцев, однако МАГАТЭ не предприняло никаких мер, не провело инспекции на объектах, указанных в документах. В связи с этим, Израиль принял решение предать гласности данные об еще одном ядерном объекте, расположенном прямо в столице Ирана.

На Генассамблее ООН Биньямин Нетаниягу объявил, что после публикации данных о "ядерном архиве", власти страны вывезли с объекта 15 кг радиоактивных веществ, которые были равномерно рассеяны по всему Тегерану. Он отметил, что на указанном объекте находятся радиоактивные материалы и оборудование, для вывоза которых может потребоваться 15 грузовых контейнеров емкостью в 20 тонн.

"Вы должны задаться вопросом: почему, собственно, у Тегерана имеется секретный ядерный архив и секретное ядерное хранилище? Почему они не были уничтожены после подписания сделки с мировыми державами? И я вам отвечу: Тегеран не отказался от создания собственного ядерного оружия", – сказал Нетаниягу в ООН. Биньямин Нетаниягу обратился к главе МАГАТЭ с предложением провести проверку на указанном объекте до того, как власти Ирана его "зачистят". "Почему бы нам сейчас не провести в этом месте инспекцию?" – спросил Нетаниягу, и его слова были встречены аплодисментами.

Биньямин Нетаниягу также с трибуны ООН предупредил власти Ирана: "Израиль знает, что вы делаете, и где вы это делаете. Израиль не позволит режиму, который угрожает ему уничтожением, заполучить в свои руки ядерное оружие. Израиль сделает все необходимое, чтобы защитить себя от иранской агрессии. Мы будет противостоять ей в Сирии, Ливане, Ираке и далее везде, где это потребуется", – заявил глава еврейского государства.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 4 апреля 2019 г.
Инспекторы МАГАТЭ посетили "ядерный склад" в Тегеране, о котором говорил Нетаниягу в ООН
// NEWSru.co.il // В мире // 27 сентября 2018 г.
Нетаниягу с трибуны Генассамблеи ООН обратился к властям Ирана





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