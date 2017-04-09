Теракт в соборе Святого Марка в Александрии

По меньшей мере восемь человек погибли и более 20 получили ранения, когда террорист-смертник привел в действие взрывное устройства в соборе Святого Марка в Александрии.

Теракт в крупнейшем городе Северного Египта стал вторым за день. Несколькими часами ранее произошел взрыв в церкви Святого Георгия в городе Танта, расположенном в дельте Нила. По последним данным, погибли 30 человек, более 70 пострадали.

9 апреля копты отмечают вербное воскресенье – день торжественного вступления Иисуса Христа в Иерусалим. Предшествующий Пасхе праздник и был выбран для совершения терактов.

Отметим, что и предыдущий теракт против коптов был приурочен к памятной дате – дню рождения пророка Мухаммада. В это день в Каире произошел взрыв в соборе Святого Марка. Он унес жизнь 25 человек.