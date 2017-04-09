Теракт в коптской церкви к северу от Каира, десятки убитых и раненых

Утром 9 августа произошел теракт рядом с коптской церковью, расположенной в городе Танта, к северу от Каира - столицы Египта. По меньшей мере 21 человек погиб, более 40 получили ранения

Согласно поступающей из Египта информации, взрывное устройство было применено против верующих, отмечающих вербное воскресенье – торжественный вход Иисуса Христа в Иерусалим.

Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за теракт. Однако предполагается, что он был совершен боевиками "Исламского государства", которое объявило коптам войну.

Отметим, что 28 апреля должен начаться визит в Египет главы римско-католической церкви Папы Франциска. Он встретится с президентом Абд аль-Фаттахом ас-Сиси и главой коптской церкви Тавадросом. Католический архиепископ Луксора Эмманиул заявил несколько дней назад, что апостольский визит должен продемонстрировать: египетским христианам ничего не угрожает. Он также отметил, что Папа посетит университет аль-Азхар, самое влиятельное суннитское учебное заведение.

Копты составляют около 10% от населения Египта. После прихода к власти исламистов по стране прокатилась волна антихристианских погромов. Руководство страны не предпринимало мер по борьбе с вандалами.

При президенте ас-Сиси ситуация значительно улучшилась. Однако в декабре 2016 года "Исламское государство" совершило теракт в каирском соборе Святого Марка – главном храме коптов-христиан. Погибли 25 человек, более 30 пострадали.