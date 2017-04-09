Манифестация против снижения зарплат в Газе

Тысячи человек приняли участие в прошедшей в Газе манифестации против решения премьер-министра Палестинской национальной администрации Рами Хамдаллы урезать заработную плату работников общественного сектора.

Манифестанты требовали от Хамдаллы и министра финансов Шукри Бшары подать в отставку, обвинив их в том, что десятки тысяч служащих остались без средств к существованию.

Правительство урезало зарплаты на 30%, мотивируя это тем, что ХАМАС, под контролем которого находится сектор, удерживает собираемые в Газе налоги, но отказывается платить заработную плату из своего бюджета.

Специальный координатор ООН по ближневосточному урегулированию Николай Младенов также выразил глубокую обеспокоенность решением Палестинской национальной администрации.