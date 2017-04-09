9 апреля 2017 г.
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Ближний Восток

Манифестация против снижения зарплат в Газе

время публикации: 12:15 | последнее обновление: 12:15 блог версия для печати

Тысячи человек приняли участие в прошедшей в Газе манифестации против решения премьер-министра Палестинской национальной администрации Рами Хамдаллы урезать заработную плату работников общественного сектора.

Манифестанты требовали от Хамдаллы и министра финансов Шукри Бшары подать в отставку, обвинив их в том, что десятки тысяч служащих остались без средств к существованию.

Правительство урезало зарплаты на 30%, мотивируя это тем, что ХАМАС, под контролем которого находится сектор, удерживает собираемые в Газе налоги, но отказывается платить заработную плату из своего бюджета.

Специальный координатор ООН по ближневосточному урегулированию Николай Младенов также выразил глубокую обеспокоенность решением Палестинской национальной администрации.

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