9 апреля 2017 г.
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Ближний Восток

Роухани в беседе с Асадом осудил американский удар по Сирии

время публикации: 13:32 | последнее обновление: 13:32 блог версия для печати

Президент Исламской республики Иран Хасан Роухани провел телефонную беседу со своим сирийским коллегой Башаром Асадом. Как сообщают иранские СМИ, стороны обсудили американский ракетный удар по Сирии.

Иранский лидер резко осудил бомбардировку, назвав ее грубым актом агрессии, нарушающим сирийский суверенитет. Он также заверил собеседника, что Иран продолжит плечом к плечу с Сирией бороться с террором.

Ранее Роухани призвал провести международное расследование химической атаки в провинции Идлиб, жертвами которой стали по меньшей мере 70 человек, несколько сотен пострадали.

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