Россия, Иран, Ирак и "Хизбалла" пообещали ответить на агрессию против Сирии

Объединенный координационный центр России, Ирана и группировок, поддерживающих Башара Асада, в число которых входит "Хизбалла", пообещал ответить на "новые акты агрессии" против Сирии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Центра.

В заявлении координационного центра говорится, что Соединенные штаты, атаковавшие авиабазу Шайрат, пересекли "красную линию". "С этого момента мы будем отвечать силой любому агрессору на любое пересечение красной линии, и Америка знает, что мы способны достойной ответить", - говорится в заявлении.

Координационный центр России, Ирана, Ирака и группировок, поддерживающих Башара Асада, был создан осенью 2015 года для борьбы с "Исламским государством". Его штаб находится в Багдаде.