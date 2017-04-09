9 апреля 2017 г.
последняя новость: 22:41
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
22:27 В Египте введено чрезвычайное положение
21:32 Экипаж Turkish Airlines принял роды на высоте в 13 тысяч метров
20:15 Россия, Иран, Ирак и "Хизбалла" пообещали ответить на агрессию против Сирии
16:18 "Исламское государство" взяло ответственность за теракты против христиан в Египте
15:08 Теракт в соборе Святого Марка в Александрии
13:32 Роухани в беседе с Асадом осудил американский удар по Сирии
12:15 Манифестация против снижения зарплат в Газе
11:47 Иран и Оман проведут совместные морские учения
10:59 Теракты против христиан в Египте, десятки погибших
10:36 Миллионная манифестация в Стамбуле в поддержку реформ Эрдогана
Ближний Восток

Россия, Иран, Ирак и "Хизбалла" пообещали ответить на агрессию против Сирии

время публикации: 20:15 | последнее обновление: 20:15 блог версия для печати фото
Россия, Иран, Ирак и "Хизбалла" пообещали ответить на агрессию против Сирии

Объединенный координационный центр России, Ирана и группировок, поддерживающих Башара Асада, в число которых входит "Хизбалла", пообещал ответить на "новые акты агрессии" против Сирии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Центра.

В заявлении координационного центра говорится, что Соединенные штаты, атаковавшие авиабазу Шайрат, пересекли "красную линию". "С этого момента мы будем отвечать силой любому агрессору на любое пересечение красной линии, и Америка знает, что мы способны достойной ответить", - говорится в заявлении.

Координационный центр России, Ирана, Ирака и группировок, поддерживающих Башара Асада, был создан осенью 2015 года для борьбы с "Исламским государством". Его штаб находится в Багдаде.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 8 апреля 2017 г.
Пентагон опубликовал снимки авиабазы Шайрат после ракетного удара
// NEWSru.co.il // В мире // 7 апреля 2017 г.
Постпред США при ООН: "Мы готовы сделать еще больше, чтобы остановить трагедию в Сирии"
// NEWSru.co.il // Пресса // 7 апреля 2017 г.
Западные СМИ: "Мировой жандарм" вернулся на сцену в образе Трампа
// NEWSru.co.il // В Израиле // 7 апреля 2017 г.
Нетаниягу: Израиль поддерживает решение Трампа нанести удар по армии Асада
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 7 апреля 2017 г.
США нанесли массированный ракетный удар по базе сирийской правительственной армии







  Rating@Mail.ru  
Воскресенье, 9 апреля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017