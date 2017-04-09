9 апреля 2017 г.
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Ближний Восток

Жертвами авиаударов по провинции Идлиб стали 18 человек

время публикации: 02:21 | последнее обновление: 02:33 блог версия для печати фото
Жертвами авиаударов по провинции Идлиб стали 18 человек

В результате двух авиаударов по поселку Урум аль-Джуз в сирийской провинции Идлиб в субботу, 8 апреля, погибли не менее 18 человек, еще 22 человека получили ранения, передает информационное агентство Reuters.

По данным мониторинговой группы The Syrian Observatory for Human Rights, среди погибших пять детей.

Ранее в тот же день катарский телеканал "Аль-Джазира" сообщил со ссылкой на источники в сирийской оппозиции, что российские и сирийские ВВС продолжают атаки на позиции повстанцев в провинции Идлиб.

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