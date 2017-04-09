Иран и Оман проведут совместные морские учения

Военно-морские силы Исламской республики Иран и Омана проведут пятидневные учения. Как сообщает телеканал PressTV, в ходе них будут отрабатываться совместные спасательные операции.

Учения пройдут в районе Ормузского пролива и примыкающей к нему акватории Персидского залива и Индийского океана. С иранской стороны в них примут участие эсминец "Сабалан", судно обеспечения "Лаван" и вертолеты.

Тем временем, отряд кораблей Каспийской флотилии иранских ВМС впервые нанесет визит в Казахстан. Два ракетных эсминца посетят Актау и останутся в его гавани три дня.