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Ближний Восток

Иран и Оман проведут совместные морские учения

время публикации: 11:47 | последнее обновление: 11:47 блог версия для печати

Военно-морские силы Исламской республики Иран и Омана проведут пятидневные учения. Как сообщает телеканал PressTV, в ходе них будут отрабатываться совместные спасательные операции.

Учения пройдут в районе Ормузского пролива и примыкающей к нему акватории Персидского залива и Индийского океана. С иранской стороны в них примут участие эсминец "Сабалан", судно обеспечения "Лаван" и вертолеты.

Тем временем, отряд кораблей Каспийской флотилии иранских ВМС впервые нанесет визит в Казахстан. Два ракетных эсминца посетят Актау и останутся в его гавани три дня.

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