"Исламское государство" взяло ответственность за теракты против христиан в Египте

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракты в Египте. Соответствующее заявление было распространено информационным агентством группировки Amaq.

9 апреля, когда копты отмечали вербное воскресенье, взрывные устройства сработали в соборах в Танте и Александрии. Министерство здравоохранения Египта сообщило, что в результате теракта в Александрии погибли не менее 18 человек, 27 жизней унес взрыв в соборе в Танте. Таким образом, число жертв двух терактов достигло 42 человек. Более сотни людей получили ранения различной степени тяжести.

Копты составляют около 10% от населения Египта.