СМИ: Иордания, США и Великобритания начинают операцию на сирийской границе

Как пишет выходящая в Лондоне газета "Аль-Хайят" со ссылкой на политические источники в Иордании, вооруженные силы США, Великобритании и Иордании начнут совместную операцию против террористов на иорданско-сирийской границе.

Наиболее опасная из действующих здесь группировок – "Армия Халида Бин аль-Валида" – местное отделение "Исламского государства". Ее основные базы расположены в районе, где встречаются границы Иордании, Сирии и Ирака.

Всего в 70 километрах отсюда находятся позиции иранского Корпуса стражей Исламской революции. В публикации отмечается, что их присутствие в приграничном районе вызывают опасения не только Иордании, но и Израиля.

Согласно "Аль-Хайят", новая коалиция оформилась в ходе визита премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в Амман и короля Иордании Абдаллы Второго в Вашингтон. Мэй посетила и командование сил специального назначения королевства.