9 апреля 2017 г.
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Ближний Восток

СМИ: Иордания, США и Великобритания начинают операцию на сирийской границе

время публикации: 08:49 | последнее обновление: 08:56 блог версия для печати

Как пишет выходящая в Лондоне газета "Аль-Хайят" со ссылкой на политические источники в Иордании, вооруженные силы США, Великобритании и Иордании начнут совместную операцию против террористов на иорданско-сирийской границе.

Наиболее опасная из действующих здесь группировок – "Армия Халида Бин аль-Валида" – местное отделение "Исламского государства". Ее основные базы расположены в районе, где встречаются границы Иордании, Сирии и Ирака.

Всего в 70 километрах отсюда находятся позиции иранского Корпуса стражей Исламской революции. В публикации отмечается, что их присутствие в приграничном районе вызывают опасения не только Иордании, но и Израиля.

Согласно "Аль-Хайят", новая коалиция оформилась в ходе визита премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в Амман и короля Иордании Абдаллы Второго в Вашингтон. Мэй посетила и командование сил специального назначения королевства.

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