Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 9 апреля

События и происшествия, связанные с палестино-израильским конфликтом. Воскресенье, 9 апреля 2017 года. Информация обновляется по мере поступления.

06:00. Минувшей ночью в Иудее и Самарии израильскими военными были задержаны восемь палестинских арабов, четверо из которых (все – активисты ХАМАС) разыскивались за террористическую деятельность. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа. В ходе операции в деревне Саир была закрыта и опечатана мастерская, в которой производилось оружие, оборудование конфисковано.