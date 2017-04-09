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Ближний Восток

Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 9 апреля

время публикации: 06:55 | последнее обновление: 06:57 блог версия для печати

События и происшествия, связанные с палестино-израильским конфликтом. Воскресенье, 9 апреля 2017 года. Информация обновляется по мере поступления.

06:00. Минувшей ночью в Иудее и Самарии израильскими военными были задержаны восемь палестинских арабов, четверо из которых (все – активисты ХАМАС) разыскивались за террористическую деятельность. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа. В ходе операции в деревне Саир была закрыта и опечатана мастерская, в которой производилось оружие, оборудование конфисковано.

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Воскресенье, 9 апреля 2017 г.
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