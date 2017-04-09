Роухани обвинил США в поддержке террористов в Сирии

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что ракетный удар, нанесенный США по авиабазе сирийской правительственной армии, является поддержкой действующих в Сирии террористических группировок.

В своей речи, которую транслировало государственное телевидение Ирана, Роухани обратился к президенту США Дональду Трампу. "Почему вы помогаете террористическим группировкам и поддерживаете их своими действиями?" – приводит его слова новостная служба BBC.

"Человек, который сейчас руководит Америкой, утверждал, что хочет бороться с терроризмом. Но сегодня все сирийские террористы празднуют этот американский удар", – заявил Роухани.

Отметим, что ранее президент Ирана неоднократно называл террористами все сирийские оппозиционные формирования, в том числе те, которые пользуются поддержкой США.

В своем выступлении Роухани также призвал к независимому расследованию факта применения в Сирии химического оружия.

Напомним, в ночь на пятницу, 7 апреля, США нанесли массированный ракетный удар по авиабазе Шайрат сирийской правительственной армии. Удар стал реакцией на химическую атаку в провинции Идлиб, в результате которой погибли более 100 человек. По сведениям CNN, американцы действовали без поддержки других участников западной коалиции.

С двух американских боевых кораблей в Средиземном море были выпущены 59 крылатых ракет "Томагавк" по аэродрому Шайрат в провинции Хомс, с которого, как считают в Вашингтоне, взлетали самолеты, осуществившие атаку с применением отравляющих веществ.