9 апреля 2017 г.
последняя новость: 02:21
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
02:21 Жертвами авиаударов по провинции Идлиб стали 18 человек
01:38 Роухани обвинил США в поддержке террористов в Сирии
17:13 В Йемене ликвидированы двое боевиков "Аль-Каиды"
16:39 В результате перестрелки в лагере палестинских беженцев погибли два человека
15:52 В Газе прошла демонстрация против сокращения зарплат госслужащим
12:33 "Аль-Джазира": российские и сирийские ВВС продолжают атаковать Идлиб
11:40 Боевики "Исламского государства" казнили около 140 мирных жителей
10:18 Замминистра иностранных дел Сирии: США стремятся ослабить Сирию и помочь Израилю
07:10 Пентагон опубликовал снимки авиабазы Шайрат после ракетного удара
18:50 Sky News: сирийская армия осуществила атаку на Аль-Кабун с применением хлорного газа
Ближний Восток

Роухани обвинил США в поддержке террористов в Сирии

время публикации: 01:38 | последнее обновление: 01:43 блог версия для печати фото
Хасан Роухани

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что ракетный удар, нанесенный США по авиабазе сирийской правительственной армии, является поддержкой действующих в Сирии террористических группировок.

В своей речи, которую транслировало государственное телевидение Ирана, Роухани обратился к президенту США Дональду Трампу. "Почему вы помогаете террористическим группировкам и поддерживаете их своими действиями?" – приводит его слова новостная служба BBC.

"Человек, который сейчас руководит Америкой, утверждал, что хочет бороться с терроризмом. Но сегодня все сирийские террористы празднуют этот американский удар", – заявил Роухани.

Отметим, что ранее президент Ирана неоднократно называл террористами все сирийские оппозиционные формирования, в том числе те, которые пользуются поддержкой США.

В своем выступлении Роухани также призвал к независимому расследованию факта применения в Сирии химического оружия.

Напомним, в ночь на пятницу, 7 апреля, США нанесли массированный ракетный удар по авиабазе Шайрат сирийской правительственной армии. Удар стал реакцией на химическую атаку в провинции Идлиб, в результате которой погибли более 100 человек. По сведениям CNN, американцы действовали без поддержки других участников западной коалиции.

С двух американских боевых кораблей в Средиземном море были выпущены 59 крылатых ракет "Томагавк" по аэродрому Шайрат в провинции Хомс, с которого, как считают в Вашингтоне, взлетали самолеты, осуществившие атаку с применением отравляющих веществ.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 8 апреля 2017 г.
Лавров и Тиллерсон обсудили по телефону ситуацию в Сирии
// NEWSru.co.il // В мире // 8 апреля 2017 г.
Министр иностранных дел Великобритании отменил визит в Москву
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 8 апреля 2017 г.
"Аль-Джазира": российские и сирийские ВВС продолжают атаковать Идлиб
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 8 апреля 2017 г.
Замминистра иностранных дел Сирии: США стремятся ослабить Сирию и помочь Израилю
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 8 апреля 2017 г.
Пентагон опубликовал снимки авиабазы Шайрат после ракетного удара
// NEWSru.co.il // В мире // 7 апреля 2017 г.
Постпред США при ООН: "Мы готовы сделать еще больше, чтобы остановить трагедию в Сирии"
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 7 апреля 2017 г.
Sky News: сирийская армия осуществила атаку на Аль-Кабун с применением хлорного газа







  Rating@Mail.ru  
Воскресенье, 9 апреля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017