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Ближний Восток

Муктада ас-Садр призвал Асада уйти

время публикации: 09:35 | последнее обновление: 09:35 блог версия для печати фото
Муктада ас-Садр

Один из наиболее влиятельных лидеров иракских шиитов, аятолла Муктада ас-Садр, заявил, что президент Сирии Башар Асад должен подать в отставку. Он также призвал США и Россию прекратить вмешательство в сирийский конфликт.

Ас-Садр выступил с резким осуждением химической атаки в провинции Идлиб. "Уход Асада и предоставление дорогим сирийским братьям возможности покончить с войной и террористическими атаками – самый справедливый выход из ситуации", - заявил он.

В годы американской интервенции в Ираке богослов был одним из наиболее непримиримых противников США, возглавляя так называемую "Армию Махди". Затем он решил прекратить военные действия.

В последние годы ас-Садр вернулся на политическую арену, начав борьбу против коррупции. Это сделало его популярным и среди суннитов. Ее вооруженные сторонники охраняют святыни шиитской ветви ислама, расположенные на территории Ирака, но не участвуют в гражданской войне.

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