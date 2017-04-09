Муктада ас-Садр призвал Асада уйти

Один из наиболее влиятельных лидеров иракских шиитов, аятолла Муктада ас-Садр, заявил, что президент Сирии Башар Асад должен подать в отставку. Он также призвал США и Россию прекратить вмешательство в сирийский конфликт.

Ас-Садр выступил с резким осуждением химической атаки в провинции Идлиб. "Уход Асада и предоставление дорогим сирийским братьям возможности покончить с войной и террористическими атаками – самый справедливый выход из ситуации", - заявил он.

В годы американской интервенции в Ираке богослов был одним из наиболее непримиримых противников США, возглавляя так называемую "Армию Махди". Затем он решил прекратить военные действия.

В последние годы ас-Садр вернулся на политическую арену, начав борьбу против коррупции. Это сделало его популярным и среди суннитов. Ее вооруженные сторонники охраняют святыни шиитской ветви ислама, расположенные на территории Ирака, но не участвуют в гражданской войне.